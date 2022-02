చరిత్రలో కొన్ని ఘటనలు విషాదాలుగా మిగిలిపోయాయి. సమయం వచ్చినప్పుడు వాటి గురించి ప్రస్తావించుకోవడం తప్ప వాటిని మార్చలేం. అలాంటి కోవకు చెందినది 1958 మునిచ్‌ ఎయిర్‌ డిజాస్టర్‌. మాంచెస్టర్‌ యునైటెడ్‌కు చెందిన ఫుట్‌బాల్‌ టీమ్‌తో వెళ్తున్న ఎయిర్‌క్రాప్ట్‌ క్రాష్‌ అవడంతో​ అందులో ఉన్న 23 మంది ఆనవాళ్లు లేకుండా పోయారు. ఫుట్‌బాల్‌ చరిత్రలోనే అతి పెద్ద విషాదంగా మిగిలిపోయిన ఆ ఘోర దుర్ఘటనకు నేటితో(ఫిబ్రవరి 6) 64 ఏళ్లు పూర్తయ్యాయి.

ఆరోజు ఏం జరిగింది..

1958 ఫిబ్రవరి 6.. మాంచెస్టర్‌ యునైటెడ్‌ క్లబ్‌ మంచి ఉత్సాహంతో ఉంది. ఏ మ్యాచ్‌లో పాల్గొన్న విజయం వారిదే అవుతుంది. ఎందుకంటే జట్టు మొత్తం యువ ఆటగాళ్ల రక్తంతో నిండిపోయింది. ఉరకలేసే ఉత్సాహానికి తోడు మంచి మేనేజర్‌ కలిగి ఉన్నాడు. అందుకే ఆ జట్టుకు బస్‌బే బేబ్స్‌ అని నిక్‌నేమ్‌ వచ్చింది. జర్మనీలోని మ్యునిచ్‌లో మ్యాచ్‌ ఆడడానికి ఫుట్‌బాల్‌ ప్లేయర్లు సహా ఇతర సిబ్బంది ఎయిర్‌బేస్‌లో బయలుదేరారు. విజయంతో తిరిగి రావాలని మాంచెస్టర్‌ ప్రజలు దీవించి పంపారు. కానీ వారి దీవెనలు పనిచేయలేదు. ఆకాశంలో ఎగిరిన కాసేపటికే ఎయిర్‌బేస్‌కు ట్రాఫిక్‌ సంబంధాలు తెగిపోయాయి.

𝑭𝒐𝒓𝒆𝒗𝒆𝒓 𝒂𝒏𝒅 𝒆𝒗𝒆𝒓, 𝒘𝒆'𝒍𝒍 𝒇𝒐𝒍𝒍𝒐𝒘 𝒕𝒉𝒆 𝒃𝒐𝒚𝒔.

