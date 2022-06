England Vs New Zealand 1st Test Day 2 Score- లండన్‌: లార్డ్స్‌ టెస్టు తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో న్యూజిలాండ్, ఇంగ్లండ్‌ దాదాపు సమంగా నిలవగా... రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో కివీస్‌ చక్కటి బ్యాటింగ్‌తో కోలుకుంది. మ్యాచ్‌ రెండో రోజు శుక్రవారం ఆట ముగిసే సమయానికి న్యూజిలాండ్‌ 4 వికెట్ల నష్టానికి 236 పరుగులు చేసింది.

డరైల్‌ మిచెల్‌ (97 నాటౌట్‌; 11 ఫోర్లు), టామ్‌ బ్లన్‌డెల్‌ (90 నాటౌట్‌; 12 ఫోర్లు) సెంచరీలకు చేరువయ్యారు. కివీస్‌ ఒకదశలో 56 పరుగులకు 4 వికెట్లు కోల్పోగా... మిచెల్, బ్లన్‌డెల్‌ ఆదుకున్నారు. ఐదో వికెట్‌కు 180 పరుగులు జోడించారు.

అంతకుముందు ఓవర్‌నైట్‌ స్కోరు 116/7తో ఆట కొనసాగించిన ఇంగ్లండ్‌ తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 141 పరుగులకు ఆలౌటైంది. ఫలితంగా ఆ జట్టుకు 9 పరుగుల ఆధిక్యం లభించింది. కివీస్‌ బౌలర్లలో సౌతీ 4, బౌల్ట్‌ 3 వికెట్లు తీశారు.

Day 2: రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో కివీస్‌ 236/4 .

From 56/4 to 236/4 👊@dazmitchell47 and Tom Blundell walk off to warm applause from the @HomeOfCricket crowd.#ENGvNZ pic.twitter.com/9QzLje4fzP

What impressed batting coach Luke Ronchi the most on Day 2 at the @HomeOfCricket? #ENGvNZ pic.twitter.com/ey1TQHLZ28

The moment so many have been waiting for 😉 Scorecard/Clips: https://t.co/w7vTpJwrLP 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #ENGvNZ 🇳🇿 pic.twitter.com/xuJoi7qT1w