వరల్డ్‌కప్‌ క్వాలిఫయర్స్‌-2023లో శ్రీలంక అజేయ జట్టుగా నిలిచింది. ఈ టోర్నీలో ఒక్క మ్యాచ్‌ కూడా ఓడిపోని శ్రీలంక.. వన్డేల్లో తమ విజయ పరంపరను కొనసాగించింది. ఈ ఫార్మాట్లో వరుసగా 10 మ్యాచ్‌ల్లో విజయాలు సాధించిన శ్రీలంక.. ఇవాళ (జులై 9) జరిగిన ఫైనల్లో నెదర్లాండ్స్‌పై 128 పరుగుల భారీ తేడాతో గెలుపొంది, క్వాలిఫయర్స్‌ విజేతగా నిలిచింది.

ఓ మోస్తరు లక్ష్యాన్ని కాపాడుకునే క్రమంలో లంక బౌలర్లు చెలరేగిపోయారు. మహేష్‌ తీక్షణ (6.3-1-31-4), దిల్షన్‌ మధుశంక (7-1-18-3), హసరంగ (7-1-35-2) నెదర్లాండ్స్‌ పతనాన్ని శాసించారు.

🔥 Another fiery spell of fast bowling by Dilshan Madushanka! 💪🏏 #LionsRoar #CWC23 pic.twitter.com/tCwDdA6ojw

ఈ మ్యాచ్‌లో తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన శ్రీలంక.. 47.5 ఓవర్లలో 233 పరుగులకు ఆలౌటైంది. కొత్త ఆటగాడు సహన్‌ అర్చిగే (57) అర్ధసెంచరీతో రాణించగా.. కుశాల్‌ మెండిస్‌ (43), అసలంక (36) పర్వాలేదనిపించారు. ఆఖర్లో హసరంగ (29), తీక్షణ (13) కాసేపు ప్రతిఘటించడంతో శ్రీలంక 200 పరుగుల మైలురాయిని దాటగలిగింది. నెదర్లాండ్స్‌ బౌలర్లలో వాన్‌ బీక్‌, ర్యాన్‌ క్లెయిన్‌, విక్రమ్‌జీత్‌ సింగ్‌, సాకిబ్‌ జుల్ఫికర్‌ తలో 2 వికెట్లు పడగొట్టగా.. ఆర్యన్‌ దత్‌ ఓ వికెట్‌ దక్కించుకున్నాడు.

He is unstoppable! 💪 Another match-winning spell by Maheesh Theekshana! 🏏🎉🔥#LionsRoar pic.twitter.com/FY0YwfMAwg

— Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) July 9, 2023