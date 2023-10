2023 వరల్డ్‌కప్‌ ప్రాక్టీస్‌ సెషన్‌ను టీమిండియా కొత్త ట్రైనింగ్‌ కిట్‌ ధరించి ప్రారంభించింది. మెగా టోర్నీలో తమ ఆరంభ మ్యాచ్‌ (అక్టోబర్‌ 8న ఆస్ట్రేలియాతో) కోసం ఇదివరకే చెన్నైకు చేరుకున్న రోహిత్‌ సేన.. కొత్త ట్రైనింగ్‌ కిట్‌లో నిన్నటి నుంచి ప్రాక్టీస్‌ చేస్తుంది. డ్రీమ్‌11 స్పాన్సర్‌ చేసిన ఈ కొత్త ట్రైనింగ్‌ కిట్‌ ఆరెంజ్‌ కలర్‌లో ఉంది. టీమిండియా రెగ్యులర్‌ జెర్సీల తరహాలోనే ఈ కిట్‌ భుజాలపై కూడా మూడు స్ట్రైప్స్‌ ఉన్నాయి.

looks like boys in the orange jersey are ready to deliver (the world cup) 😉 https://t.co/x8ePswD5zn

— Swiggy (@Swiggy) October 5, 2023