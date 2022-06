Hari Nishaanth Wedding: ఐపీఎల్‌ జట్టు చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌ క్రికెటర్‌, తమిళనాడు ఆటగాడు సి. హరి నిషాంత్ వివాహ బంధంలో అడుగుపెట్టాడు. ఇరవై ఐదేళ్ల ఈ యువ ప్లేయర్‌ గురువారం(జూన్‌ 9) మనసుకు నచ్చిన అమ్మాయిని మనువాడాడు. ఈ సందర్భంగా చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌ హరి నిషాంత్‌కు సోషల్‌ మీడియా వేదికగా శుభాకాంక్షలు తెలిపింది.

హరి పెళ్లి వేడుకకు సంబంధించిన దృశ్యాలను పోస్ట్‌ చేస్తూ.. ‘‘హరి వివాహం జరిగింది. మిమ్మల్ని మేము సూపర్‌ కపుల్‌ అని పిలుస్తాం’’ అంటూ క్యాప్షన్‌ జత చేసింది. ఈ క్రమంలో కొత్త జంటకు శుభాకాంక్షలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.

Hari got hitched! 😍 Here's to the one where we pronounce you “Super Couple!“ 🥳💛#WhistlePodu #Yellove 🦁 @harinishaanth16 pic.twitter.com/J8uh9BVrbh

— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) June 10, 2022