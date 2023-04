టీమిండియా టెస్ట్‌ క్రికెటర్‌, నయా వాల్‌ చతేశ్వర్‌ పుజారా కెప్టెన్‌ అయ్యాడు. ఇంగ్లండ్‌ కౌంటీ ఛాంపియన్‌-2023 డివిజన్‌-2లో అతను ససెక్స్‌ జట్టుకు సారధ్యం వహించనున్నాడు. ఈ విషయాన్ని తనే స్వయంగా ట్విటర్‌ ద్వారా వెల్లడించాడు. కౌంటీ ఛాంపియన్‌షిప్‌లో ససెక్స్‌కు సారథ్యం వహించడం చాలా ఆనందంగా ఉంది.. లెట్స్‌ గో అంటూ ట్వీట్‌కు క్యాప్షన్‌ జోడించాడు.

Thrilled to lead @sussexccc in the County Championship! Let's go 💪🏻 pic.twitter.com/iW4Ihstk1p

— Cheteshwar Pujara (@cheteshwar1) April 5, 2023