ఐపీఎల్ 2022 సీజన్‌ ప్రారంభానికి మరో వారం రోజుల సమయం మాత్రమే మిగిలుండటంతో అన్ని జట్లలోని ఆటగాళ్లు ప్రాక్టీస్‌లో బిజీ అయిపోగా, ఆయా ఫ్రాంచైజీలు సోషల్ మీడియా ప్రమోషన్స్‌తో హడావుడి షురూ చేశాయి. ఈ క్రమంలో సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ కూడా ట్విట్టర్ హ్యాండిల్ ద్వారా ఫ్యాన్స్‌తో అనునిత్యం టచ్‌లోనే ఉంటుంది. తాజాగా ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌.. ప్రముఖ​ టాలీవుడ్‌ హీరో, నేచురల్‌ స్టార్‌ నానిని, తమ జట్టు స్టార్‌ ఆల్‌రౌండర్ వాషింగ్టన్ సుందర్‌తో లింక్‌ చేస్తూ ట్విటర్‌లో ఓ పోస్ట్‌ చేసింది.

నాని హీరోగా నటించిన ‘అంటే సుందరానికి’ సినిమా జూన్ 10న విడుదల కానున్నట్లు నిర్మాతలు ప్రకటించిన నేపథ్యంలో.. ‘అంటే ఆ సుందరం జూన్‌లో వస్తాడు, ఈ సుందర్ ఆల్‌రెడీ ట్రైనింగ్ స్టార్ట్ చేశాడు..’ అని సన్‌రైజర్స్ ట్వీట్ చేసింది. ఇందుకు నేచురల్ స్టార్ నాని స్పందించాడు. ‘ఆల్ ది బెస్ట్ సుందర్, ఫ్రం సుందర్..’ అంటూ ఫన్నీగా రిప్లై ఇచ్చాడు. వాషింగ్టన్ సుందర్ కూడా ఈ ట్వీట్‌కు స్పందిస్తూ ‘వచ్చాను గయ్స్’ అంటూ ట్వీటాడు. ఈ సంభాషణ ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరలవుతోంది.

All the best sundar 👍🏼

From

Sundar :) https://t.co/ht6yD6qRup

— Nani (@NameisNani) March 18, 2022