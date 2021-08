ఢిల్లీ: టోక్యో పారాలింపిక్స్‌లో రజతం సాధించిన భవీనాబెన్‌ పటేల్‌పై ప్రశంసల జల్లు కురుస్తుంది. ప్రధాని, రాష్ట్రపతి మొదలుకొని పలువురు సెలబ్రిటీలు ట్విటర్‌ వేదికగా శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా ఏపీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి రజతం సాధించిన భవీనా పటేల్‌కు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

చదవండి: పారాలింపిక్స్‌లో భవీనా కొత్త అధ్యాయం.. 12 నెలల వయసులో పోలియో బారిన పడినప్పటికీ..

► పారాలింపిక్స్‌లో సిల్వర్‌ మెడల్‌ సాధించిన భవీనా.. భారత బృధానికి, క్రీడాభిమానులకు స్ఫూర్తిగా నిలుస్తుంది. మీ అసాధారణ సంకల్పం, నైపుణ్యాలు భారతదేశానికి కీర్తిని తెచ్చాయి. మీకు నా అభినందనలు

- రాష్ట్రపతి రామ్‌నాథ్‌ కోవింద్‌

President Ram Nath Kovind wishes Para table tennis player #BhavinaPatel on winning a Silver medal at Tokyo Paralympics

"...Your extraordinary determination and skills have brought glory to India. My congratulations to you on this exceptional achievement," he says. pic.twitter.com/E59vmq82IY

— ANI (@ANI) August 29, 2021