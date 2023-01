బిగ్‌బాష్‌ లీగ్‌ 2022-23 సీజన్‌లో ఇవాళ (జనవరి 16) ఓ రసవత్తరమైన మ్యాచ్‌ జరిగింది. మెల్‌బోర్న్‌ స్టార్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో బ్రిస్బేన్‌ హీట్ ఆఖరి బంతికి విజయం సాధించింది. బ్రిస్బేన్‌ బ్యాటర్‌ మ్యాట్‌ రెన్షా (56 బంతుల్లో 90 నాటౌట్‌; 6 ఫోర్లు, 4 సిక్సర్లు) సెంచరీ చేసే అవకాశాన్ని చేజార్చుకున్నప్పటికీ, ఆఖరి బంతిని బౌండరీగా తరలించి తన జట్టును గెలిపించాడు. బ్రిస్బేన్‌ గెలవాలంటే చివరి బంతికి 4 పరుగులు చేయాల్సి ఉండగా, రెన్షా అద్భుతమైన స్కూప్‌ షాట్‌ ఆడి తన జట్టుకు అపురూపమైన విజయాన్ని అందించాడు.

Matt Renshaw scoops for four to win the game off the last ball 😮

Talk about holding your nerve!#BBL12 pic.twitter.com/l4GamZxqK4

— Wisden (@WisdenCricket) January 16, 2023