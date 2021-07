లండన్: బ్యాట్లు ప‌క్కింటి వ్య‌క్తి భార్య‌లాంటివని, అవి ఎప్పుడూ చాలా బాగా అనిపిస్తాయని టీమిండియా మాజీ వికెట్ కీపర్, ప్రస్తుత వ్యాఖ్యత దినేశ్‌ కార్తీక్‌ అన్నాడు. ఇటీవల ముగిసిన ప్రపంచ టెస్టు ఛాంపియన్‌షిప్‌ (డబ్ల్యూటీసీ) ఫైనల్ ద్వారా క్రికెట్‌ వ్యాఖ్యాతగా మారిన డీకే.. బ్యాట్స్‌మెన్‌, బ్యాట్ల మ‌ధ్య రిలేష‌న్‌షిప్ గురించి మాట్లాడుతున్న సంద‌ర్భంలో ఈ రకంగా స్పందించాడు. బ్యాట్స్‌మెన్‌కు తమ బ్యాట్లు న‌చ్చ‌క‌పోవ‌డం అనేది చాలా కామ‌న్‌ విషయమని, ఇతర బ్యాట్స్‌మెన్లు వాడే బ్యాట్లపై వారికి విపరీతమైన మోజు ఉంటుందని, ఓ విధంగా చెప్పాలంటే ఇతరుల బ్యాట్లు ప‌క్కింటి వ్య‌క్తి భార్య‌లాంటివి, అవి ఎప్పుడూ చాలా బాగా అనిపిస్తాయని కార్తీక్ సరదాగా అన్నాడు.

