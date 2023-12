ఆస్ట్రేలియా- పాకిస్తాన్‌ మధ్య రెండో టెస్టు ఆరంభానికి ముందు ఆసక్తికర ఘటన చోటు చేసుకుంది. క్రిస్‌మస్‌ సందర్భంగా ఆసీస్‌ క్రికెటర్లకు స్వీట్‌ షాకిచ్చారు పాక్‌ ప్లేయర్లు. బాక్సింగ్‌ డే టెస్టుకు ముందు ఇండోర్‌ సెషన్‌లో ప్రాక్టీస్‌ చేస్తున్న కంగారూ ఆటగాళ్లను బహుమతులతో ముంచెత్తారు.

క్రిస్‌మస్‌ సందర్భంగా వారి కుటుంబాలకు కానుకలు అందజేసిన పాకిస్తానీ క్రికెటర్లు.. చిన్నపిల్లలకు లాలీపాప్స్‌ అందించి ప్రేమగా దగ్గరకు తీసుకున్నారు. పాక్‌ ఆటగాళ్ల చర్యకు ఆసీస్‌ సారథి ప్యాట్‌ కమిన్స్‌ సహా డేవిడ్‌ వార్నర్‌, ట్రవిస్‌ హెడ్ తదితరలు సంభ్రమాశ్చర్యాలు వ్యక్తం చేస్తూ వారి ప్రయత్నాన్ని అభినందించారు.

Warm wishes and heartfelt gifts for the Australian players and their families at the MCG indoor nets 🎁✨ pic.twitter.com/u43mJEpBTR

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) December 25, 2023