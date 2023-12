Australia vs Pakistan, 2nd Test Day 1: ఆస్ట్రేలియా- పాకిస్తాన్‌ మధ్య రెండో టెస్టు ఆరంభమైంది. మెల్‌బోర్న్‌ క్రికెట్‌ గ్రౌండ్‌ వేదికగా మంగళవారం మొదలైన ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్‌ గెలిచిన పర్యాటక పాక్‌.. తొలుత బౌలింగ్‌ ఎంచుకుంది.

కెప్టెన్‌ షాన్‌ మసూద్‌ నమ్మకాన్ని నిలబెడుతూ పాకిస్తాన్‌ బౌలర్లు కట్టుదిట్టంగా బౌలింగ్‌ చేస్తున్నారు. తొలి టెస్టులో సెంచరీతో చెలరేగిన వెటరన్‌ ఓపెనర్‌ డేవిడ్‌ వార్నర్‌ను 38 పరుగులకే పరిమితం చేశారు.

వార్నర్‌ ఇచ్చిన ఈజీ క్యాచ్‌ వదిలేశాడు

నిజానికి మూడో ఓవర్‌ ఆఖరి బంతికే అతడు అవుట్‌ కావాల్సింది. కానీ అబ్దుల్లా షఫీక్‌ చేసిన పొరపాటు వల్ల వార్నర్‌కు లైఫ్‌ లభించింది. షాహిన్‌ ఆఫ్రిది బౌలింగ్‌లో వార్నర్‌ ఇచ్చిన ఈజీ క్యాచ్‌ను షఫీక్‌ జారవిడిచాడు. అప్పటికి ఈ ఓపెనింగ్‌ బ్యాటర్‌ రెండు పరుగుల వ్యక్తిగత స్కోరు వద్ద ఉన్నాడు.

అయితే, షషీక్‌ పొరపాటు వల్ల బతికిపోయిన వార్నర్‌ను పాక్‌ స్పిన్నర్‌ ఆఘా సల్మాన్‌ పెవిలియన్‌కు పంపాడు. 28వ ఓవర్‌ మొదటి బంతికి సల్మాన్‌ బౌలింగ్‌లో.. ఫస్ట్‌ స్లిప్‌లో ఫీల్డింగ్‌ చేస్తున్న బాబర్‌ ఆజంకు క్యాచ్‌ ఇచ్చి వార్నర్‌ వెనుదిరిగాడు.

