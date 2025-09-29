 భారత్‌తో సిరీస్‌కు ముందు విండీస్‌ మరో బిగ్‌ షాక్‌ | Alzarri Joseph ruled out of the Test series vs IND | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

భారత్‌తో సిరీస్‌కు ముందు విండీస్‌ మరో బిగ్‌ షాక్‌

Sep 29 2025 6:26 PM | Updated on Sep 29 2025 6:26 PM

Alzarri Joseph ruled out of the Test series vs IND

అక్టోబర్‌ 2 నుంచి భారత్‌తో ప్రారంభంకాబోయే రెండు మ్యాచ్‌ల టెస్ట్‌ సిరీస్‌కు (India vs West Indies) ముందు వెస్టిండీస్‌ జట్టుకు (West Indies) మరో బిగ్‌ షాక్‌ తగిలింది. ఇప్పటికే యువ స్పీడ్‌ గన్‌ షమార్‌ జోసఫ్‌ (Shamar Joseph) (గాయం) సేవలను కోల్పోయిన విండీస్‌.. తాజాగా వారి ప్రధాన పేసర్‌ అల్జరీ జోసఫ్‌ను (Alzarri Joseph) కూడా మిస్‌ అయ్యింది. 

అల్జరీ వెన్నెముక సమస్య కారణంగా భారత్‌తో సిరీస్‌కు దూరమైనట్లు విండీస్‌ క్రికెట్‌ బోర్డు అధికారికంగా ప్రకటించింది. అల్జరీ స్థానాన్ని జెడియా బ్లేడ్స్‌తో భర్తీ చేస్తున్నట్లు వెల్లడించింది. తొలుత అల్జరీ స్థానంలో జేసన్‌ హోల్డర్‌తో భర్తీ చేయాలని విండీస్‌ బోర్డు భావించినప్పటికీ.. అతను నో చెప్పినట్లు తెలుస్తుంది. 

హోల్డర్‌ ముందుగానే ఓ మెడికల్‌ ప్రొసీజర్‌ను ప్లాన్‌ చేసుకున్నందున భారతతో సిరీస్‌ ఆడలేనని చెప్పినట్లు సమాచారం.అంతకుముందు షమార్‌ జోసఫ్‌ స్థానాన్ని విండీస్‌ బోర్డు 22 ఏళ్ల బార్బడోస్‌ ఆల్‌రౌండర్‌ జోహాన్‌ లేన్‌తో (Johann Layne) భర్తీ చేసింది.

కాగా, ఆసియా కప్‌ తర్వాత కేవలం 3 రోజుల గ్యాప్‌లోనే భారత్‌, వెస్టిండీస్‌ మధ్య టెస్ట్‌ సిరీస్‌ ప్రారంభం కానుంది. అక్టోబర్‌ 2 నుంచి 6 వరకు అహ్మదాబాద్‌లోని నరేంద్ర మోదీ స్టేడియం వేదికగా తొలి టెస్ట్‌ జరుగనుంది. అనంతరం అక్టోబర్‌ 10 నుంచి 14 వరకు న్యూఢిల్లీలో రెండో టెస్ట్‌ జరుగుతుంది.

ఈ సిరీస్‌ స్టార్‌ స్పోర్ట్స్‌ నెట్‌వర్క్‌లో ప్రత్యక్ష ప్రసారం అవుతుంది. జియో హాట్‌స్టార్‌ యాప్‌లో లైవ్‌ స్ట్రీమింగ్‌ అవుతుంది.

భారత జట్టు: శుభ్‌మన్ గిల్ (కెప్టెన్‌), యశస్వి జైస్వాల్, కేఎల్ రాహుల్, సాయి సుదర్శన్, దేవదత్ పడిక్కల్, ధ్రువ్ జురెల్ (వికెట్‌కీపర్‌), రవీంద్ర జడేజా (వైస్‌ కెప్టెన్‌), వాషింగ్టన్ సుందర్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, అక్షర్ పటేల్, నితీష్ కుమార్ రెడ్డి, ఎన్. జగదీశన్ (వికెట్‌కీపర్‌), మహ్మద్ సిరాజ్, ప్రసిద్ద్‌ కృష్ణ, కుల్దీప్‌ యాదవ్‌

వెస్టిండీస్: రోస్టన్‌ ఛేజ్‌ (కెప్టెన్‌), కెవ్లాన్‌ ఆండర్సన్‌, తేజ్‌నరైన్‌ చంద్రపాల్‌, జాన్‌ క్యాంప్‌బెల్‌, జోహన్‌ లేన్‌, అలిక్‌ అథానాజ్‌, బ్రాండన్‌ కింగ్‌, జస్టిన్‌ గ్రీవ్స్‌, షాయ్‌ హోప్‌, టెవిన్‌ ఇమ్లాచ్‌, జోమెల్‌ వారికన్‌, ఆండర్సన్‌ ఫిలిప్‌, జెడియా బ్లేడ్స్‌, జేడన్‌ సీల్స్‌, ఖారీ పియెర్‌

చదవండి: స్టార్‌ క్రికెటర్‌ రిటైర్మెంట్‌

 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

హ‌నుమంత వాహ‌నంపై కోదండ రాముని అలంకారంలో స్వామివారు (ఫొటోలు)
photo 2

దేవి నవరాత్రులు.. అమ్మవారి సేవలో శ్యామల (ఫొటోలు)
photo 3

దుర్గా పూజలో బాలీవుడ్ సెలబ్రిటీల సందడి (ఫొటోలు)
photo 4

#DussehraVibes : దీప్తి సునైనా పండగ వైబ్స్ (ఫొటోలు)
photo 5

పీపుల్స్‌ ప్లాజా : ఉత్సాహంగా పింక్ పవర్ రన్ (ఫొటోలు)

Video

View all
YSRCP Leaders Reaction On AP Govt Conspiracy In MP Mithun Reddy Release 1
Video_icon

ఏంపీ మిథున్ రెడ్డి విడుదలపై... YSRCP నేతలు రియాక్షన్
Kutami Govt Conspiracy On MP Mithun Reddy Release Delay 2
Video_icon

ఎంపీ మిథున్ రెడ్డి విడుదలపై కూటమి కుట్ర
Advocate About MP Mithun Reddy Bail Conditions 3
Video_icon

Advocate: ఎంపీ మిథున్ రెడ్డికి బెయిల్... షరతులు ఇవే
Fishermen Stops Home Minister Convoy in Rajayyapet 4
Video_icon

Rajayyapet: హోంమంత్రి అనితకు చుక్కలు చూపించిన మత్స్యకారులు
Sea Recedes 500 Meters at BR Ambedkar Konaseema Dist 5
Video_icon

Konaseema Dist: సముద్రం వెనక్కి వెళ్లడం సునామీ సూచనే అంటున్న స్థానికులు
Advertisement
 