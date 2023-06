ప్రతిష్టాత్మక యాషెస్ టెస్టు సిరీస్‌లో భాగంగా ఇంగ్లండ్‌, ఆస్ట్రేలియా తొలి టెస్టుకు పాకిస్తాన్‌ అంపైర్‌ అహ్సన్‌ రాజా ఫీల్డ్‌ అంపైర్‌గా పనిచేయడం ఆసక్తి కలిగించింది. ఎలైట్‌ ఐసీసీ అంపైర్‌గా అహ్సన్‌ రాజాకు తొలిసారి యాషెస్‌ టెస్టు సిరీస్‌లో బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నాడు. ఈ విషయం పాక్‌ అభిమానులను సంతోషపరిచింది. మరి అభిమానుల సంతోషం వెనుక కారణం ఏంటని అనుకుంటున్నారా..

2009లో శ్రీలంక జట్టు పాక్‌లో పర్యటించిన సంగతి తెలిసిందే. బస్సులో స్టేడియానికి వెళ్తున్న లంక క్రికెటర్లపై ఉగ్రదాడి జరిగింది. అదే బస్సులో అహ్సన్‌ రాజా కూడా ఉన్నాడు. పలువురు లంక క్రికెటర్లతో పాటు అహ్సన్‌ రాజా కూడా ఉగ్రవాదుల దాడిలో తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. అతని శరీరంలోకి బులెట్‌ దూసుకెళ్లడంతో బతకడం కష్టమన్నారు. కానీ అహ్సన్‌ రాజా బతకాలనే పట్టుదల అతన్ని కోలుకునేలా చేసింది. అంతేకాదు అంపైరింగ్‌ చేయాలన్న కోరికతో క్రికెట్‌ కెరీర్‌కు గుడ్‌బై చెప్పిన అహ్సన్‌ రాజా కోరిక మళ్లీ నెరవేరింది.

అంపైరింగ్‌పై ఉన్న ఇష్టంతో అహ్సన్‌ రాజా క్రికెట్‌కు తొందరగానే రిటైర్మెంట్‌ ఇచ్చాడు. తన కెరీర్‌లో అహ్సన్‌రాజా 21 ఫస్ట్‌క్లాస్‌ మ్యాచ్‌లు, నాలుగు లిస్ట్‌-ఏ మ్యాచ్‌లు ఆడాడు. ఇక క్రికెట్‌లో తాను సక్సెస్‌ కాలేనని గ్రహించిన అహ్సన్‌ రాజా ఆటకు గుడ్‌బై చెప్పి అంపైరింగ్‌కు సంబంధించిన శిక్షణ తీసుకున్నాడు.

అలా 2006లో అంపైర్‌గా కెరీర్‌ను మొదలుపెట్టాడు. 2006లో ఒక ఫస్ట్‌క్లాస్‌ మ్యాచ్‌ ద్వారా అహ్సన్‌ రాజా అంపైరింగ్‌ చేవాడు. ఆ తర్వాత 2009లో పీసీబీ కాంట్రాక్ట్‌ దక్కించుకున్న అహ్సన్‌ రాజా అక్కడి నుంచి వెనుదిరిగి చూడాల్సిన అవసరం రాలేదు. 2018లో అండర్‌-19 వరల్డ్‌కప్‌, ఆ తర్వాత మహిళల టి20 వరల్డ్‌కప్‌, 2019 ఐసీసీ టి20 వరల్డ్‌కప్‌ క్వాలిఫయర్స్‌, 2020 ఐసీసీ మహిళల టి20 వరల్డ్‌కప్‌లో అంపైర్‌గా విధులు నిర్వర్తించాడు.

ఇక 2021లో పాకిస్తాన్‌, సౌతాఫ్రికా మధ్య జరిగిన టెస్టు మ్యాచ్‌ ద్వారా తొలిసారి టెస్టుల్లో అంపైరింగ్‌ నిర్వహించాడు. అలా కేవలం నాలుగేళ్లలోనే అత్యంత విజయవంతమైన అంపైర్‌గా పేరు తెచ్చుకున్న అహ్సన్‌ రాజా ఐసీసీ ఎలైట్‌ అంపైర్‌ లిస్ట్‌లో చోటు దక్కించుకున్నాడు. కట్‌చేస్తే.. ఇవాళ ప్రతిష్టాత్మక యాషెస్‌ టెస్టు సిరీస్‌లో అంపైర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తూ టాప్‌ అంపైర్‌గా పేరు తెచ్చుకున్నాడు.

What an inspiring journey from Ahsan Raza. Was one of the victims of SL team attack back in 2009 and there were even rumors that he had expired but he fought through it and made his way to the top from bottom.



From umpiring in Bermuda vs Namibia to umpiring in Ashes. pic.twitter.com/WiNjv2slxW

