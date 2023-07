సాక్షి, ఢిల్లీ: నేటి(గురువారం) నుంచి పార్లమెంట్‌ శీతాకాల సమావేశాలు ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో వైఎస్సార్‌సీపీ ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి ట్విట్టర్‌ వేదికగా కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రభుత్వ బిల్లులపై నిర్మాణాత్మక చర్చ అవసరం అంటూ కామెంట్స్‌ చేశారు.

విజయసాయిరెడ్డి ట్విట్టర్‌లో.. ‘ఈరోజు నుంచి ప్రారంభమైన వర్షాకాల సమావేశాలు అ‍త్యంత ఉత్పాదకతతో సాగుతాయని ఆశిస్తున్నాను. పార్లమెంట్‌ సమావేశాలు సజావుగా జరగాలి. ప్రభుత్వ బిల్లులపై నిర్మాణాత్మక చర్చ అవసరం. ప్రత్యేకించి రైతులు, మహిళల సమస్యలపై ప్రత్యేక చర్చ జరగాలి’ అని కోరుకుంటున్నట్టు స్పష్టం చేశారు.

I am hoping that the Monsoon Session of Parliament commencing today will be highly productive. It would be good if constructive discussion is held on all the bills to be tabled by the Government. There shall also be discussions on the issues concerning the people of the country…

— Vijayasai Reddy V (@VSReddy_MP) July 20, 2023