ప్రియుడితో పెళ్లి.. అనుకున్నది సాధించానంటున్న హీరోయిన్‌

మలయాళ హీరోయిన్‌ పుణ్య ఎలిజబెత్‌ గుడ్‌న్యూస్‌ చెప్పింది. వైవాహిక బంధంలోకి అడుగుపెట్టినట్లు వెల్లడించింది. టోబి కోయిపల్లి అనే వ్యక్తిని పెళ్లాడినట్లు తెలిపింది. ఈ మేరకు కొన్ని ఫోటోలను సోషల్‌ మీడియాలో వదిలింది. 'నాకు 30 ఏళ్లు వచ్చేసరికి పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. ఈ విషయం బాగా గుర్తుపెట్టుకున్న నా ప్రియుడు గతవారమే పెళ్లి ముహూర్తం పెట్టేశాడు. అలా మేమిద్దరం పెళ్లి బంధంతో ఒక్కటయ్యాక ఈరోజు 30వ బర్త్‌డే సెలబ్రేట్‌ చేసుకుంటున్నాను' అని రాసుకొచ్చింది. ఇది చూసిన అభిమానులు పుణ్యకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు. ఇకపోతే ఈ పెళ్లి కోసం ఫ్యామిలీ అంతా కలిసి డ్యాన్స్‌ ప్రాక్టీస్‌ చేసిన వీడియోలు సైతం సోషల్‌ మీడియాలో షేర్‌ చేసింది. అంతా కలిసి ఈ మ్యారేజ్‌ వేడుకలను రెట్టింపు సంతోషంతో ఎంజాయ్‌ చేసినట్లు తెలుస్తోంది.ఈ బ్యూటీ 2018లో తోబమ అనే మలయాళ సినిమాతో హీరోయిన్‌గా వెండితెరపై తన ప్రయాణం మొదలుపెట్టింది. గౌతమంటే రాధం అనే మాలీవుడ్‌ సినిమాలోనూ కథానాయికగా మెరిసింది. మార, గెట్‌ సెట్‌ బేబీ, లియో వంటి తమిళ చిత్రాల్లోనూ నటించింది. View this post on Instagram A post shared by Punya Elizabeth (@punya_elizabeth) View this post on Instagram A post shared by Magic Motion Media | Photography & Films (@magicmotionmedia) View this post on Instagram A post shared by Punya Elizabeth (@punya_elizabeth) View this post on Instagram A post shared by Punya Elizabeth (@punya_elizabeth)