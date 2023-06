తెలంగాణ రాజకీయాల్లో మారుతోన్న సమీకరణాలు

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: తెలంగాణలో రాజకీయ సమీకరణలు మారుతున్నాయి. కర్ణాటక ఫలితాల తర్వాత తెలంగాణలో కాంగ్రెస్‌పై ఎక్కువ ఫోకస్‌ పెట్టింది బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ. కర్ణాటక ఫలితాల తర్వాత మంచి జోష్‌లో ఉన్న కాంగ్రెస్‌..తెలంగాణలో కూడా దూసుకుపోవాలని తీవ్ర కసరత్తులు చేస్తుంది. ఈ క్రమంలోనే తెలంగాణలో కొందరు కీలక నేతలు కాంగ్రెస్‌పై మొగ్గుచూపిస్తుండటం కూడా ఆ పార్టీలో మరింత ఉత్తేజాన్ని తీసుకొస్తోంది.

ఇప్పటివరకూ తెలంగాణలో బీజేపీనే ప్రధాన ప్రత్యర్థి అనుకున్న బీఆర్‌ఎస్‌.. బీజేపీ కంటే కాంగ్రెస్‌ నుంచే ప్రమాదం పొంచి ఉందని భావిస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే కాంగ్రెస్‌ ప్రధాన లక్ష్యంగా చేసుకుని బీఆర్‌ఎస్‌ విమర్శలు గుప్పిస్తోంది.

Not at all surprised to see that this is all the Congress Party had instead of an actual and factual rebuttal in their defence.

Truth is, no party has any counter for the proven Governance Model of CM KCR and BRS Government. Also, with a pinch of salt you’ll agree the world… https://t.co/8jSkDHAv20

— Kavitha Kalvakuntla (@RaoKavitha) June 9, 2023