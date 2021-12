బెంగళూరు: కర్ణాటక కాంగ్రెస్‌ సీనియర్‌ నేత రాష్ట్ర అసెంబ్లీలో మహిళల పట్ల వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు. గురువారం అసెంబ్లీలో కాంగ్రెస్‌ ఎమ్మెల్యేలు రైతుల సమస్యలపై చర్చ జరపడానికి సమయం కేటాయించాలని పట్టుబట్టారు. ఆ సమయంలోనే కాంగ్రెస్‌ ఎమ్మెల్యే రమేష్‌ కుమార్‌ విధానసభలో అభ్యంతరకర వ్యాఖ్యలు చేశారు. కాంగ్రెస్‌ ఎమ్మెల్యేలను స్పీకర్‌ రైతుల చర్చ అప్రస్తుతమని వారించారు.

దీంతో సదరు ఎమ్మెల్యే ‘అత్యాచారం అనివార్యం అయిన స‌మ‌యాల్లో.. మ‌హిళ‌లు ఆ చర్యను ఆనందించాల‌ని అనే చందాన స్పీకర్‌ వ్యవహారం ఉంద’ని సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆయన వ్యాఖ్యలను అధికార, ప్రతిపక్ష ఎమ్మెల్యేలు తీవ్రంగా ఖండించారు. ప్రస్తుతం దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోష‌ల్ మీడియా వైర‌ల్‌గా మారింది.

సొంత పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు సైతం రమేష్ కుమార్ వ్యాఖ్య‌ల‌పై తప్పుపట్టారు. అనుచిత వ్యాఖ్య‌లు చేసిన ఎమెల్యేను పార్టీ నుంచి స‌స్పెండ్ చేయాల‌ని మ‌హిళా ఎమ్మెల్యేలు డిమాండ్‌ చేశారు. దీనిపై స్పందించిన స్పీకర్‌ మాట్లాడుతూ.. అందరికీ సమయం కేటాయిస్తే సభను ఎలా నిర్వహిస్తారని ప్రశ్నించారు. ‘మీరు ఏది నిర్ణయించుకున్నా. నేను సమాధానం ఇస్తాను. నేను ఆలోచిస్తున్నది ఏమిటంటే.. సభా పరిస్థితిని ఆస్వాదిద్దాం. విధాన సభను హెందాగా నడపడమే నా బాధ్యత’ అని తెలిపారు. అయితే అసెంబ్లీలో కాంగ్రెస్‌ ఎమ్మెల్యే చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం చర్చనీయాంశంగా మారింది.

'There is a saying, When rape is inevitable, lie down and enjoy it': You would not believe an ex-Speaker & Congress MLA says this inside the #KarnatakaAssembly and Speaker laughs it off ... No one objects and it is business as usual @ndtv @ndtvindia #OutrageousRapeComment pic.twitter.com/n8oJ8itVDY

— Uma Sudhir (@umasudhir) December 16, 2021