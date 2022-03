ది కశ్మీర్‌ ఫైల్స్‌ సినిమా సంచలనాలతో పాటు రాజకీయ పరమైన చర్చలకూ నెలవైంది ఇప్పుడు. ఆర్టిస్టుల పర్‌ఫార్మెన్స్‌, సినిమా కలెక్షన్లు సంగతి పక్కనపెడితే.. ప్రధాని మోదీ సహా బీజేపీ నేతలంతా కశ్మీర్‌ ఫైల్స్‌ సినిమాను విపరీతంగా ప్రమోట్‌ చేస్తున్నారనే వాదన వినిపిస్తోంది. ఇక విమర్శలకతీతంగా.. దర్శకుడు వివేక్‌ అగ్నిహోత్రిపై ప్రశంసలు గుప్పిస్తున్నారంతా. మరోపక్క విపక్షాలు సినిమాపై తీవ్ర విమర్శలు ఎక్కుపెడుతున్నాయి.

నేషనల్‌ కాన్ఫరెన్స్‌ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌, కశ్మీర్‌ మాజీ సీఎం ఒమర్‌ అబ్దుల్లా The Kashmir Files అబద్ధాలు చూపించిందని సెటైర్లు గుప్పించారు. రాజస్థాన్‌ సీఎం అశోక్‌ గెహ్లాట్‌ సైతం సినిమాపై అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తూ వరుస ట్వీట్లు చేశారు. నటుడు ప్రకాశ్‌రాజ్‌ కూడా ఈ అంశంపై వీడియో పోస్ట్‌తో ఓ ట్వీట్‌ చేశారు.

#kashmirifiles this propaganda film … is it healing wounds or sowing seeds of hatred and inflicting wounds #Justasking pic.twitter.com/tYmkekpZzA

