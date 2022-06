విమానం ల్యాండింగ్‌: క్షణాల్లో అంటుకున్న మంటలు, వీడియో వైరల్‌

అమెరికాలోని మియామి ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్‌పోర్ట్‌లో రన్‌వేపై ఒక విమానం భారీ ప్రమాదం నుంచి తప్పించుకుంది. రెడ్ ఎయిర్ ఫ్లైట్ ఫ్రంట్‌ ల్యాండింగ్ గేర్‌ పెయిలవ్వడంతో 126 మంది ప్రయాణిస్తున్న విమానం అకస్మాత్తుగా మంటలంటుకున్నాయి. దీంతో ప్రయాణీకులు ప్రాణభయంతో వణికిపోయారు.

#Florida 🇺🇸 | Plane with 126 passengers, from the Dominican Republic, caught fire after landing at #Miami airport. The MD-82 plane, Red Air Flight 203, had landed when the landing gear collapsed and caught fire. 3 people with minor injuries. pic.twitter.com/eBok7Xuwhj

డొమినికన్ రిపబ్లిక్‌లోని శాంటో డొమింగో నుండి వస్తున్న విమానం ల్యాండ్‌ అవుతున్న సమయంలో ఒక్కసారిగా మంటలంటుకున్నాయి. దీంతొ రన్‌వే నుండి పక్కకు జరిగిన విమానం క్రేన్ టవర్, చిన్న భవనంతో సహా అనేక వస్తువులను ఢీకొట్టింది. అయితే అగ్నిమాపక సిబ్బంది మంటలను అదుపు చేయడంతో పెనుప్రమాదం తప్పింది. ఈ ఘటనలో ముగ్గురు వ్యక్తులు స్వల్ప గాయాలతో ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. తెల్లటి రసాయన నురుగుతో మంటలను తక్షణమే అదుపు చేశారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలో విపరీతంగా షేర్‌ అవుతోంది.

#NEW: Video shared with @nbc6 by Red Air Flight 203 passenger as they escaped burning plane. Three people were injured.

Investigators say landing gear collapsed as plane landed at Miami International Airport. #Miami pic.twitter.com/LRHI3cGYdL

— Ryan Nelson (@RyanNelsonTV) June 22, 2022