మిమ్మల్ని ఉరితీస్తా,ఉద్యోగులకు కలెక్టర్‌ వార్నింగ్‌

ఓ జిల్లా కలెక్టర్‌ తన నోటికి పనిచెప్పారు. వ్యాక్సినేషన్‌ డ్రైవ్‌లో ఉద్యోగులు అలసత్వం ప్రదర్శిస్తే ఉరితీస్తామని బహిరంగంగా వార్నింగ్‌ ఇచ్చారు.

భారత్‌లో ఒమిక్రాన్‌ పాజిటివ్‌ కేసులు క్రమంగా పెరుగుతున్నాయి. కేంద్ర ఆరోగ్యశాఖ సమాచారం ప్రకారం.. బుధవారం సాయంత్రం నాటికి దేశంలో మొత్తం 68 ఒమిక్రాన్‌ కేసులు నమోదయ్యాయి. ఈ నేపథ్యంలో అన్నీ రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాలు కోవిడ్‌ వ్యాక్సినేషన్‌ ప్రక్రియను ముమ్మరం చేస్తున్నాయి.

During a meeting on #CovidVaccine when Gwalior collector Kaushlendra Vikram Singh came to know that the COVID-19 vaccination target was not achieved. He said "There shouldn't be a delay of even a single day. If it happens, 'phasi pe tang dunga'@ndtv@ndtvindia pic.twitter.com/n9fOXovRa8

