వైరల్‌: బిడ్డ ప్రాణాలు కాపాడిన తల్లి ఏనుగు

ఏనుగులకు సంబంధించిన ఘటనలు తరచూ సోషల్‌ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతూనే ఉంటాయి. ఏనుగుల అల్లరి, మంచితనంతో మనల్ని కట్టిపడేసే వీడియోలు నిత్యం కంటపడుతూనే ఉంటాయి. తాజాగా మరోసారి గజరాజుల సాహస దృశ్యాలు దర్శనమిచ్చాయి. ఈ వీడియో ద్వారా తమ వారికి ఆపద ఎదురైతే మనుషులే కాదు ఏ మూగ జీవి అయినా ప్రాణాలకు తెగించి కాపాడుకుంటుందనే వాస్తవాన్ని రుజువు చేసింది. ఈ ఘటన భూటాన్‌ సరిహద్దు ప్రాంతంలో చోటుచేసుకుంది. (వైరల్‌: జలకాలాటల్లో ఏమీ హాయిలే..)

ఈ వీడియోలో ప్రమాదవశాత్తు నదిలో పడిపోయిన ఓ పిల్ల ఏనుగును కాపాడేందుకు తల్లి ఏనుగు, మరో ఏనుగు ప్రయత్రం చేస్తున్నాయి. ‘ఏనుగుల కుటుంబ బంధం చాలా బలమైనది. తల్లి, ఆంటీలిద్దరూ కలిసి పిల్ల ఏనుగురు నది నుంచి కాపాడేందుకు సాయం చేస్తున్నాయి’. అని ఈ వీడియోను భారత అటవీశాఖ అధికారి సుశాంత్‌ నందా తన ట్విటర్‌ ఖాతాలో ఆదివారం షేర్‌ చేశారు. 29 సెకన్ల నిడివి గల ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్‌గా మారింది. ఇప్పటికే ఎంతో మంది వీక్షించగా అనేకమంది కామెంట్లు చేస్తున్నారు. తల్లి ఏనుగును ప్రశంసలతో ముంచెత్తుతున్నారు. (ఛ‌త్తీస్‌గ‌డ్‌లో మ‌రో రెండు ఏనుగులు మృతి)

Elephants have one of the strongest family bonding. Mother & aunty helping the calf to get out from the swirling river.

Near Bhutan boarder.

