సాధారణంగా ఎక్కడో దూరంలో ఉన్న చిరుతపులిని చూస్తేనే గుండెలో వణుకు పుడుతుంది. ఇక మన పక్కన వచ్చి నిల్చుంటే భయంతో పై ప్రాణాలు పైనే పోతాయి. అదే చిరుతపులితో పోరాటం అంటే ఎలా ఉంటుంది?. ఇంకేమైనా ఉందా.. పులి ఆకలికి ఆహారం అవ్వాల్సిందే. కానీ కొందరు అధికారులు ప్రాణాలకు తెగించి, చిరుతపులితో పోరాడారు. హర్యానాలో చిరుతపులిని పట్టుకునే ఆపరేషన్‌లో ఓ పోలీస్‌, ఇద్దరు అటవీ శాఖ అధికారులు గాయపడ్డారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

పానిపట్‌ జిల్లాలో బెహ్రాంపూర్‌ గ్రామంలో చిరుతపులిని పట్టుకునేందుకు అధికారులు ఆపరేషన్‌ చేపట్టిన క్రమంలో ఆదివారం ఈ సంఘటన జరిగింది. తమ గ్రామంలో చిరుతపులి సంచరిస్తుందని గ్రామస్తులు ఫిర్యాదు చేయడంతో అధికారుల బృందం చర్యలు చేపట్టింది. చిరుతపులిని పట్టుకునే క్రమంలో అది..పోలీసులూ, అటవీ అధికారులపైకి దూకింది. దాడి చేయకుండా కర్రలతో, రాళ్లతో బెదిరించినా అధికారులపై పంజా విసిరింది. దాని గోళ్లతో చర్మంపై రక్కింది. చిరుత దాడిలో స్టేషన్‌ హౌజ్‌ ఆఫీసర్‌తోపాటు ఇద్దరు అటవీశాఖ అధికారులు గాయపడ్డారు. అయినప్పటికీ ఎట్టకేలకు చిరుతపులిని విజయవంతంగా బంధించారు.

Tough day at work for people from police and forest dept.. A couple of them suffered injuries..Salute to their bravery and courage..In the end, everyone is safe..Including the leopard.. pic.twitter.com/wbP9UqBOsF

— Shashank Kumar Sawan (@shashanksawan) May 8, 2022