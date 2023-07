ఢిల్లీ: ఢిల్లీ మెట్రో తరచూ వివాదాస్పద అంశాలతో వార్తల్లోకి ఎక్కుతోంది. ఇటీవల ఓ యువతి టూ పీస్ బికినీ టైప్ డ్రెస్ ధరించి ప్రయాణించిన వీడియో సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్‌గా మారింది. మరో ఘటనలో సీటు కోసం గొడవపడుతూ ఓ మహిళ మరో మహిళపై పెప్పర్‌ స్ప్రే కొట్టింది. తాజాగా ఇద్దరు యువతులు మోడర్న్ డ్రస్ వేసుకుని బాలీవుడ్ సాంగ్‌కు మెట్రోలో పోల్‌ డ్యాన్స్ చేశారు. ఈ వీడియో వైరల్‌గా మారింది.

'మెయిన్ టూ బెఘర్ హున్' సాంగ్‌కు యువతులు లిప్‌ సింక్ చేస్తూ డ్యాన్సులు చేశారు. ఈ పాట సుహాగ్‌ చిత్రంలోని కాగా.. ప్రవీణ్ బాబీ, శశి కపూర్‌ నటించారు. ఈ పాటకు యువతులు పోల్ పట్టుకుని కింద నుంచి మీదకు లయబద్దంగా ఊగుతూ హోరెత్తించే స‍్టెప్పులు వేశారు. వీరి డ్యాన్సులు చూస్తే ‍అలాగే ఉండిపోయారు తోటి ప్రయాణికులు. ఈ వీడియోకు 3 లక్షలకు పైగా వ్యూస్ వచ్చాయి.

After porn, kissing and fighting in Delhi Metro,

The latest is Pole Dancing.....

🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/RpvKJ9jLny

— Hasna Zaroori Hai 🇮🇳 (@HasnaZarooriHai) July 6, 2023