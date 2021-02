నాగాలాండ్‌: ఐకమత్యంగా ఉంటే ఏదైనా సాధించగలమని నాగాలాండ్‌లోని గ్రామస్తులు మరోసారి నిరూపించారు. గ్రామస్తులు తలో చేయి వేసి ఏకంగా ఓ గుడిసెను ఓ చోటు నుంచి మరో చోటుకి తరలించారు. గ్రామస్తులు గుంపులుగా విడిపోయి గుడిసె నాలుగు దిక్కుల్లోని పునాదులను పైకి లేపి కాలి నడకనే గుడిసెను నూతన గమ్యానికి చేర్చారు. ఈ ఆసక్తికర సన్నివేశానికి సంబంధించిన వీడియోను ఇండియన్‌ ఫారెస్ట్‌ సర్వీసెస్‌ అధికారి సుధా రామన్‌ తన ట్విటర్‌ ఖాతాలో పోస్ట్‌ చేసింది. ఐకమత్యమే మహా బలమని ఈ నాగాలు మరోసారి నిరూపించారంటూ క్యాప్షన్‌ జోడించింది. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో నెట్టింట చెక్కర్లు కొడుతోంది. పోస్ట్‌ చేసిన గంటలోనే ఏకంగా 9000 వ్యూవ్స్‌ను సొంతం చేసుకుంది. దీనిపై నెటిజన్లు వివిధ రకాలుగా స్పందిస్తున్నారు.

Yet another video where the Nagas show us that Unity is strength!

House shifting in progress at village in Nagalandpic.twitter.com/XUGhiEGNe7

— Sudha Ramen IFS 🇮🇳 (@SudhaRamenIFS) February 5, 2021