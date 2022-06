పాట్నా: త్రివిధ దళాల సంస్కరణల్లో భాగంగా.. స్వల్పకాలిక నియామక కాంట్రాక్టు పథకం ‘అగ్నిపథ్‌’ తెరపైకి తెచ్చింది కేంద్రం. అయితే దీనిని వ్యతిరేకిస్తూ.. దేశవ్యాప్తంగా నిరసనలూ మొదలయ్యాయి. ఆర్మీలో చేరాలనే ఉత్సుకతతో ఉన్న యువత.. రోడ్ల మీదకు చేరి నిరసనలు వ్యక్తం చేస్తోంది.

తాజాగా ఈ రాడికల్‌ రిక్రూట్‌మెంట్‌ ప్లాన్‌ను వ్యతిరేకిస్తూ.. బీహార్‌లో కొనసాగుతున్న నిరసనలు ఘర్షణ వాతావరణానికి తెర తీశాయి. వరుసగా రెండో రోజూ.. రోడ్లు, రైలు పట్టాల మీదకు చేరిన యువత.. అగ్నిపథ్‌ వ్యతిరేక నినాదాలతో హోరెత్తిస్తోంది. ‘ఇండియన్‌ ఆర్మీ లవర్స్‌’ పేరుతో బ్యానర్లు చేతబట్టి బాబువా రోడ్‌ రైల్వే స్టేషన్‌ దగ్గర ఏకంగా ఇంటర్‌సిటీ ఎక్స్‌ప్రెస్‌ రైలు అద్దాలను పగలకొట్టి.. ఓ కోచ్‌కు మంటపెట్టారు.

#Bihar: #ArmedForces aspirants protest at Bhabua Road railway station, block tracks & set a train ablaze over #AgnipathRecruitmentScheme

They say, "We prepared for long & now they've brought ToD (Tour of Duty) as a 4-yr job.Don't want that but the old recruitment process" (ANI) pic.twitter.com/DEVsY5t4Er

