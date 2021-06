చెన్నై: తమిళనాడులోని విరుదునగర్ జిల్లాలో సోమవారం అగ్ని ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. శివకాసి సమీపంలోని థాయిల్‌పట్టిలో అక్రమ బణాసంచా తయారీ పరిశ్రమలో జరిగిన పేలుడులో ఇద్దరు వ్యక్తులు మరణించారు. ఈ ప్రమాదంలో మరో ఇద్దరికి గాయాలయ్యాయి. సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది.. సంఘటన స్థలానికి చేరుకొని మంటలను అదుపులోకి తీసుకొస్తుంది. ప్రస్తుతం సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. పూర్తి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.

Tamil Nadu: An explosion took place at an illegal firecracker manufacturing factory, in Thaiyilpatti near Sivakasi in Virudhunagar district. Two dead, two injured. Rescue operations underway. pic.twitter.com/bXRXwS1vRr