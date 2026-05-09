May 9 2026 7:26 AM | Updated on May 9 2026 7:42 AM

తమిళనాడులో ప్రభుత్వ ఏర్పాటుపై ఉత్కంఠ కొనసాగుతోంది. పూర్తి బలంతో గవర్నర్‌ రాజేంద్ర విశ్వనాథ్‌ ఆర్లేకర్‌ను విజయ్‌ ముచ్చటగా మూడోసారి కలిశారు. దీంతో విజయ్‌ సీఎం కావడానికి మార్గం సుగమమైందని అంతా భావించారు. అయితే కాసేపటికే లోక్‌భవన్‌ విడుదల చేసిన అధికారిక ప్రకటనలో మాత్రం 116 మాత్రమే ఉందని ప్రకటించడంతో సీన్‌ మళ్లీ మొదటికి వచ్చింది. 

116 వర్సెస్‌ 116

  • తమిళనాడు రాజకీయాల్లో ట్విస్టుల మీద ట్విస్టులు
  • క్షణక్షణానికి మారిపోతున్న లెక్కలు
  • నెంబర్‌ గేమ్‌తో టీవీకే చీఫ్‌ విజయ్‌ సతమతం
  • తమిళనాడు మ్యాజిక్‌ ఫిగర్‌ 118
  • విజయ్‌ టీవీకేకు ప్రస్తుత బలం 116
  • ప్రభుత్వ ఏర్పాటునకు విజయ్‌కు అవకాశం ఇవ్వాలంటున్న డీఎంకే అధినేత స్టాలిన్‌
  • ఇవాళ పళనిస్వామి నేతృత్వంలో అన్నాడీఎంకే కీలక భేటీ
  • విజయ్‌ చేతులెత్తేస్తే.. డీఎంకే అన్నాడీఎంకే కలిసి ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేస్తాయంటూ ఊహాగానాలు 
  • అన్నాడీఎంకేకు బయటి నుంచి డీఎంకే మద్దతు ఇస్తుందంటూ జోరుగా ప్రచారం
  • డీఎంకే-అన్నాడీఎంకే సంకీర్ణ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన బలం 116
  • ఇరు వైపులా.. ఇద్దరు ఎమ్మెల్యే మద్దతు అవసరం
  • వీసీకే పార్టీ మద్దతు ఇస్తేనే విజయ్‌ పార్టీకి సంపూర్ణ బలం
  • ఇదే అదనుగా టీవీకేకు డిమాండ్లు చేస్తున్న వీసీకే
  • కీలకమైన మంత్రిత్వ శాఖ, విజయ్‌ ఖాళీ చేసే స్థానంలో పోటీ, మరో రెండు డిమాండ్లు చేస్తున్న వీసీకే
  • ఇవాళ తమ నిర్ణయం ప్రకటిస్తామన్న వీసీకే పార్టీ అధినేత తిరుమావళవన్‌
  • ఇవాళ వీసీకే మద్దతు ఇస్తే విజయ్‌ సీఎంగా ప్రమాణం చేసే చాన్స్‌
  • ఈరోజు ఏం జరగబోతోందన్న దానిపై ఉత్కంఠ

టీవీకేను టెన్షన్‌ పెడుతున్న పళనిస్వామి

  • మరోవైపు.. టీవీకేకు గుబులు పుట్టిస్తున్న అన్నాడీఎంకే
  • డీఎంకేతో ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేస్తుందంటూ ప్రచారం
  • మరోవైపు.. అన్నాడీఎంకేకు అవకాశం ఇవ్వాలని గవర్నర్‌కు లేఖ ఇచ్చిన మిత్రపక్షం ఏఎంఎంకే
  • గవర్నర్‌ ఆర్‌వీ ఆర్లేకర్‌ను శుక్రవారం సాయంత్రం కలిసిన ఏఎంఎంకే చీఫ్‌ దినకరన్‌
  • నేడు అన్నాడీఎంకే కీలక సమావేశం
  • సీనియర్‌ నేతలతో భేటీ కానున్న అన్నాడీఎంకే జనరల్‌ సెక్రటరీ పళనిస్వామి
  • గవర్నర్‌ను కలిసి టీవీకేపై ఒత్తిడి పెంచాలని భావిస్తున్న పళని!
  • విజయ్‌కు మద్దతు విషయంలో అన్నాడీఎంకేలో చీలిక ఏర్పడిందని మొన్నటిదాకా ప్రచారం
  • తమ కూటమి ఎమ్మెల్యేలను విజయ్‌ కొనుగోలు చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారంటూ దినకరన్‌ ఆరోపణ.. గవర్నర్‌కు ఫిర్యాదు

స్టాలిన్‌ పరోక్ష సాయం!

  • తమిళనాడు ప్రభుత్వ ఏర్పాటులో తమ జోక్యం ఉండబోదన్న డీఎంకే చీఫ్‌ స్టాలిన్‌
  • టీవీకే పార్టీకి ఎలాంటి అవాంతరం కలిగించబోమని వ్యాఖ్య
  • ప్రజా తీర్పును గౌరవిస్తామని ఇప్పటికే స్పష్టీకరణ
  • విజయ్‌ పాలనను ఆరు నెలలపాటు గమనిస్తామని.. ఆ తర్వాతే ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా నిలదీస్తామని ప్రకటన
  • అన్నాడీఎంకేతో కూటమి ప్రభుత్వం ఉండబోదన్న సంకేతాలిచ్చిన స్టాలిన్‌  
  • విజయ్‌కు మద్దతు ఇచ్చే విషయంలో తన ఒత్తిడి ఏం ఉండదని.. స్వేచ్ఛగా నిర్ణయం తీసుకోవాలని మిత్రపక్షాలకు సూచన
  • ఆ సూచన తర్వాతే  విజయ్‌కు మద్దతు విషయంలో ముందుకు వచ్చిన వామపక్షాలు
  • విజయ్‌ కేబినెట్‌లో కాంగ్రెస్‌కు చోటు
  • తమకు చోటు అక్కర్లేదని.. బయటి నుంచే మద్దతు(డీఎంకేలో కొనసాగుతూ) ఇస్తామని స్పష్టం చేసిన లెఫ్ట్‌ పార్టీలు
  • వీసీకే కూడా తమ నిర్ణయాన్ని గౌరవించిందన్న సీపీఐ, సీపీఎంలు
  • అయితే.. కేబినెట్‌ బెర్త్‌తో పాటు విజయ్‌ వదులుకునే సీటు తమకు ఇవ్వాలంటున్న వీసీకే!
  • ఈ క్రమంలోనే మద్దతుపై ఇంకా ఏదీ తేల్చని వీసీకే చీఫ్‌ తిరుమావళవన్‌

తిరుమావళవన్‌ ఎక్కడ?

  • క్షణక్షణానికి మారుతున్న తమిళనాడు రాజకీయం
  • టీవీకేను టెన్షన్‌ పెడుతున్న వీసీకే అధినేత తిరుమావళవన్‌
  • చివరి నిమిషంలో మద్దతుపై ట్విస్ట్‌ ఇచ్చిన విడుదలై చిరుతైగల్ కట్చి(వీసీకే)
  • డీఎంకే సెక్యులర్‌ ప్రొగ్రెసివ్‌ అలయన్స్‌ కూటమిలో ఉన్న వీసీకే
  • మొన్నటిదాకా విజయ్‌కు మద్దతు ఇవ్వమంటు వ్యాఖ్య
  • విజయ్‌ విజ్ఞప్తి మేరకు ఆలోచన చేస్తామని ప్రకటన
  • సాయంత్రానికి సానుకూలంగా స్పందించినట్లు ప్రచారం
  • స్టాలిన్‌తో భేటీ తర్వాత ఎవరికీ అందుబాటులో లేకుండా పోయిన తిరుమావళవన్‌
  • అర్ధరాత్రి వరకు నిరీక్షించిన టీవీకే
  • వీసీకే మద్దతు లేఖపై ఉత్కంఠ
  • నేడు అధికారిక ప్రకటన వెలువడే చాన్స్‌

విజయ్‌ ఉక్కిరి బిక్కిరి

  • తమిళనాడు సీఎంగా విజయ్‌ ప్రమాణ స్వీకారంపై కొనసాగుతున్న ఉత్కంఠ
  • టీవీకేకు ఇంకా పూర్తిగా దక్కని మద్దతు
  • ప్రస్తుత బలం 116గా ఉందన్న గవర్నర్‌ కార్యాలయం
  • ఇంకా ఇద్దరు తక్కువ
  • డీఎంకే కూటమిలోని పార్టీలకు విజ్ఞప్తి చేసిన విజయ్‌
  • టీవీకే విజయ్‌ పార్టీ బలం (108.. ఇందులో విజయ్‌ రెండు చోట్ల నెగ్గడంతో ఒక చోట రాజీనామా చేయాల్సిన పరిస్థితి.. దీంతో 107కి పడిపోనున్న సంఖ్య
  • డీఎంకేతో కటీఫ్‌ చెప్పి విజయ్‌కు మద్దతుగా నిలిచిన కాంగ్రెస్‌(5)
  • డీఎంకే కూటమిలోనే ఉంటూ బయటి నుంచి విజయ్‌కు మద్దతు ప్రకటించిన లెఫ్ట్‌ పార్టీ(4)
  • మద్దతు ఇవ్వబోమని ఇండియన్‌ యూనియన్‌ ముస్లిం లీగ్‌ (IUML) ((2))
  • అన్నాడీఎంకే కూటమిలోని ఏఎంఎంకే ఏకైక ఎమ్మెల్యే మద్దతు కూడా!

దినకరన్‌కు టీవీకే కౌంటర్‌

  • మా ఎమ్మెల్యే విజయ్‌కు మద్దతు ఇవ్వలేదు: దినకరన్‌
  • తమ ఏకైక ఎమ్మెల్యే సంతకం టీవీకే ఫోర్జరీ చేసిందంటూ ఏఎంఎంకే చీఫ్‌ దినకరన్‌ ఆరోపణ
  • చెన్నై కమిషనర్‌కు ఫోర్జరీ కంప్లయింట్‌
  • దినకరన్‌కు టీవీకే స్ట్రాంగ్‌ కౌంటర్‌
  • ఏఎంఎంకే ఎమ్మెల్యే కామరాజ్‌ స్వయంగా సంతకం చేస్తున్న వీడియోను విడుదల చేసిన టీవీకే 
  • గవర్నర్‌కు విజయ్‌ సమర్పించిన ఎమ్మెల్యేల సంతకాల్లో.. కామరాజ్‌ సంతకం కూడా!

దినకరన్‌ ఎంట్రీతో మారిన సీన్‌

  • తెరపైకి అమ్మ మక్కల్‌ మున్నేట్ర కగళం(AMMK) చీఫ్‌ దినకరన్‌
  • జయలలిత నెచ్చెలి శశికళ మేనల్లుడు దినకరన్‌
  • సొంత పార్టీతో అన్నాడీఎంకే కూటమి తరఫున పోటీ చేసిన దినకరన్‌
  • ఒక్క స్థానంలో నెగ్గిన ఏఎంఎంకే అభ్యర్థి
  • మన్నార్‌గుడి నుంచి నెగ్గిన ఏఎంఎంకే అభ్యర్థి కామరాజ్‌
  • మొదటి నుంచి టీవీకే విజయ్‌కు మద్దతు ఇస్తారనే ప్రచారం
  • అందుకు తగ్గట్లే గవర్నర్‌కు సమర్పించిన ఎమ్మెల్యేల మద్దతులో కామరాజ్‌ సంతకం కూడా
  • దినకరన్‌ సంచలన ఆరోపణలు
  • తమ ఏకైక ఎమ్మెల్యే సంతకం ఫోర్జరీ చేశారంటూ ఆరోపణ
  • నిన్న సాయంత్రం గవర్నర్‌ను కలిసిన దినకరన్‌
  • అన్నాడీఎంకేను ప్రభుత్వ ఏర్పాటునకు ఆహ్వానించాలంటూ గవర్నర్‌కు విజ్ఞప్తి

తమిళ రాజకీయం.. హైదరాబాద్‌కు షిఫ్ట్‌

  • తమిళనాడులో కొనసాగుతున్న రాజకీయ ఉత్కంఠ
  • హైదరాబాద్‌కు మారిన తమిళనాడు రాజకీయం
  • హైదరాబాద్‌కు కాంగ్రెస్‌ ఎమ్మెల్యేలు
  • తమిళనాడులో ప్రభుత్వం ఏర్పాటయ్యే దాకా హైదరాబాద్‌లోనే ఐదుగురు ఎమ్మెల్యేల మకాం
  • ఏర్పాట్లు చూసుకోనున్న టీపీసీసీ చీఫ్‌

తమిళనాడు రాజకీయాల్లో బిగ్‌ ట్విస్ట్‌

  • విజయ్‌ ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు మళ్లీ అవాంతరం
  • గవర్నర్‌ రాజేంద్ర విశ్వనాథ్‌ ఆర్లేకర్‌ను ముచ్చటగా మూడోసారి కలిసిన టీవీకే అధినేత విజయ్‌
  • మ్యాజిక్‌ ఫిగర్‌ 118
  • టీవీకే గెలిచిన స్థానాలు 108
  • కాంగ్రెస్‌ 5, సీపీఐ 2, సీపీఎం 2, వీసీకే 2.. మొత్తం మ్యాజిక్‌ ఫిగర్‌ గవర్నర్‌కు చూపించిన విజయ్‌
  • ప్రమాణ స్వీకారానికి గ్రీన్‌ సిగ్నల్‌ ఇచ్చినట్లు ప్రచారం
  • విజయ్‌కు సీఎం స్థాయి భద్రతను పునరుద్దరించాలని పోలీస్‌ శాఖను గవర్నర్‌ ఆదేశించినట్లు ప్రచారం
  • దీంతో ప్రమాణ స్వీకారానికి ఏర్పాట్లు చేసిన టీవీకే
  • అయితే వీసీకే ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేల సంతకం మిస్సింగ్‌!
  • 116 మంది మద్దతే ఉందని ప్రకటించిన లోక్‌భవన్‌
  • వీసీకే నిర్ణయం వెలువడేది ఇవాళే
  • నేటి విజయ్‌ ప్రమాణ స్వీకారంపై సందిగ్దత

