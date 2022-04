Tiger Viral Video: లైఫ్‌ ఆఫ్‌ పై సినిమా గుర్తుందా? ఓ పులితో పాటు యువకుడు పడవలో సాగించే ప్రయాణమే ఈ చిత్ర కథ. ఆ సినిమా క్లైమాక్స్‌లో ప్రధాన పాత్రదారి దేవ్‌పటేల్‌తో పాటు పడవలో ప్రయాణించిన పెద్దపులి.. చివరికి అతన్ని వీడి వెళ్లే దృశ్యం భావోద్వేగమైన ముగింపు కథకు ఇస్తుంది. అలాంటి అనుభూతి పంచే దృశ్యం ఒకటి ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్‌లో వైరల్‌ అవుతోంది.

వీడెవడో రిచర్డ్‌ పార్కర్‌(లైఫ్‌ ఆఫ్‌ పైలో పులి పాత్ర పేరు) కన్నా వరెస్ట్‌గా ఉన్నాడంటూ సోషల్‌ మీడియాలో ఫన్‌ జనరేట్‌ అవుతోంది. ఓ రాయల్‌ బెంగాల్‌ టైగర్‌ను కాపాడిన అధికారులు.. దానిని సుందర్బన్స్(సుందరవనాలలో)లో విడిచిపెట్టారు. బోట్‌లో నుంచి బోన్‌ ద్వారా దానిని విడిచిపెట్టగా.. అమాంతం ఒక్క దూటున నీళ్లలో దూకేసి ఈదుకుంటూ వెనక్కి కూడా తిరిగి చూడకుండా వెళ్లిపోయింది.

That tiger sized jump though. Old video of rescue & release of tiger from Sundarbans. pic.twitter.com/u6ls2NW7H3

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) April 17, 2022