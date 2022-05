కాంగ్రెస్‌ సీనియర్‌ నేత రాహుల్‌ గాంధీకి సంబంధించిన నైట్‌క్లబ్‌ వీడియో ఇంటర్నెట్‌లో తీవ్ర దుమారం రేపిన విషయం తెలిసిందే. నైట్‌పార్టీకి హాజరైన ఈ వీడియో ఆధారంగా బీజేపీ నేతలు రాహుల్‌ను టార్గెట్‌ చేశారు. దీంతో కాంగ్రెస్‌ డిఫెన్స్‌లో పడిపోయింది. అయితే, ఈ వీడియోపై ఓ జాతీయ మీడియా సంస్థ అసలు నిజాలు తెలుసుకొని వీడియోతో సహా రాహుల్‌ పక్కనే ఓ యువతి గురించి క్లారిటీ ఇచ్చింది.

నేపాల్‌ రాజధాని ఖాట్మాండులోని ఓ నైట్‌ క్లబ్‌లో రాహుల్‌ గాంధీ కనిపించారు. వీడియోలో రాహుల్‌ ఓ యువతి మాట్లాడటం కనిపించింది. సదరు యువతి నేపాల్‌లో చైనా దౌత్యవేత్త అయిన హౌ యాంకీ అని, గతంలో నేపాల్‌ ప్రధానిపైనా హనీ ట్రాప్‌ జరిగిన విషయాన్ని ప్రస్తావిస్తూ బీజేపీ విమర్శలు గుప్పించింది. కానీ, తాజాగా ‘ఇండియా టుడే’ కథనం ప్రకారం.. ఆమె చైనీస్‌ కాదని తెలిపింది. ఆమె నేపాలీ మహిళ, వధువు స్నేహితురాలు రాబిన్‌ శ్రేష్ట అని పేర్కొంది. అయితే, సుమ్నిమా ఉదాస్ వివాహం కోసం రాహుల్‌ సోమవారం నేపాల్‌కు వెళ్లారు.

