న్యూఢిల్లీ: ప్రాజెక్ట్ టైగర్ 50 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా దేశంలో పులుల సంఖ్యను వెల్లడించారు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ. గత నాలుగేళ్లలో ఈ వన్యమృగాల సంఖ్య 200 పెరిగినట్లు తెలిపారు.

తాజా గణాంకాల ప్రకారం 2022 నాటికి దేశంలో మొత్తం పులుల సంఖ్య 3,167గా ఉంది. గతంలో 2018లో పులుల గణన చేపట్టినప్పుడు ఈ సంఖ్య 2,967 గా ఉంది. 2014లో 2,226 పులుల, 2010లో 1,706 పులులు, 2006లో 1,411 పులులు ఉన్నాయి. క్రమంగా పెరుగుతూ గత 16 ఏళ్లలో దేశంలోని పులుల సంఖ్య రెట్టింపు అయ్యింది.



కాగా.. ఆదివారం కర్ణాటకలో బందిపూర్ టైగర్ రిజర్వ్, తమిళనాడులోని ముదుమలై టైగర్ రిజర్వ్ కేంద్రాలను మోదీ సందర్శించారు. అక్కడున్న జంతువులతో సరదాగా కాలక్షేపం చేశారు. బైనాక్యులర్స్‌తో అటవీ జంతువులను వీక్షించారు. ఇందుకు సంబంధించిన ఫొటోలను ట్విట్టర్‌లో షేర్ చేశారు.

