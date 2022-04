పండుగ వేళ ఆకాశంలో అద్భుతం.. వీడియో వైరల్‌

ఉగాది పండుగ వేళ ఆకాశంలో అద్భుత దృశ్యం కనిపించింది. రాత్రి వేళ ఆకాశంలో పదుల సంఖ్యలో ఉల్కలు భూమి మీదకు పడిపోతూ చూపరులను ఆకట్టుకున్నాయి. శనివారం రాత్రి.. మహారాష్ట్రలోని నాగపూర్‌, మధ్యప్రదేశ్‌లోని పలు ప్రాంతాల్లో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది.

ఇటు మహారాష్ట్ర, తెలంగాణ సరిహద్దు జిల్లా అయిన కొమురం భీమ్‌ ఆసిఫాబాద్‌లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా ఉల్కలు పడిపోతున్న దృశ్యాలు కనిపించాయి. దీంతో ప్రజలు సెల్‌ఫోన్‌లతో వీడియోలు తీస్తూ ఎంజాయ్‌ చేశారు.

#WATCH | Maharashtra: In what appears to be a meteor shower was witnessed over the skies of Nagpur & several other parts of the state. pic.twitter.com/kPUfL9P18R

— ANI (@ANI) April 2, 2022