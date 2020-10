మనలో చాలా మందికి ఆదివారం అంటే విపరీతమైన ఇష్టం. సెలవు కావడంతో ఏదో కొత్త ఉత్సాహం తొంగి చూస్తుంది. ఇక చాలా మందిలో సండే ఫీవర్‌ శనివారం నుంచే మొదలవుతుంది. రేపటి ఆదివారాన్ని తలుచుకుని ఈ రోజు పనులను చక్కబెట్టేస్తారు. అదే సోమవారం అంటే ఒకలాంటి నిరాసక్తత. అబ్బా మళ్లీ రోటిన్‌ లైఫ్‌ అనే భావన వచ్చేస్తుంది. దీన్నుంచి మనల్ని బయటపడేయాటానికి ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త హర్ష్‌ గోయాంక మరో సారి ట్విట్టర్‌లోకి వచ్చేసారు​. మరో మంచి స్ఫూర్తిదాయక కోట్‌ని షేర్‌ చేశారు. ఈ సారి సమగ్రత గొప్పతన్నాని తెలియజేశారు. బ్రెనే బ్రౌన్‌ చెప్పిన కోట్‌ని షేర్‌ చేశారు హర్ష్‌ గోయాంక. (చదవండి: ముందు మీ నీడను ధైర్యంగా ఎదుర్కోండి )

Integrity is choosing courage over comfort; choosing what is right over what is convenient, fast, or easy; and choosing to practice one’s values rather than simply professing them. Remember, there is no higher value in our society than integrity.#MondayMotivation

