ఇక ఈ నగరాల్లో స్పుత్నిక్‌-వీ వ్యాక్సిన్‌

సాక్షి, న్యూఢిల్లీ: కరోనా మహమ్మారి చికిత్సలో డీఆర్‌డీవో రూపొందించిన కీలక డ్రగ్‌ను ఇటీవల విడుదల చేసిన దేశీయ ఫార్మా దిగ్గజం డా.రెడ్డీస్‌ మరో శుభవార్త అందించింది. అయితే తాజాగా స్పుత్నిక్‌-వీ టీకాలు ఇక నుంచి మ‌రో 9 న‌గ‌రాల్లో అంద‌బాటులోకి వ‌స్తాయ‌ని డాక్ట‌ర్ రెడ్డీస్ ల్యాబ్ గురువారం ఓ ప్ర‌క‌ట‌న‌లో పేర్కొంది. ఈ జాబితాలో ఢిల్లీ, బెంగళూరు, ముంబై, కోల్‌కతా, చెన్నై, విశాఖపట్నం, బ‌డ్డీ, కోల్హాపూర్‌, మిర్యాలగూడ నగరాలు ఉన్నట్లు వెల్లడించింది.

ర‌ష్యాకు చెందిన స్పుత్నిక్ వీ వ్యాక్సిన్‌ను .. మ‌న దేశంలో డాక్ట‌ర్ రెడ్డీస్ ల్యాబ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్న‌ సంగతి తెలిసిందే. కాగా, ఈ టీకాను మొదట హైదరాబాద్‌లో విడుదల చేశారు. అయితే ప్ర‌స్తుతం స్పుత్నిక్‌-వీ టీకాల‌ను కోవిన్ పోర్ట‌ల్ ద్వారా బుక్ చేసుకునే సౌక‌ర్యం లేదు. పైల‌ట్ లాంచింగ్ ప్ర‌క్రియ తుది ద‌శ‌లో ఉన్న‌ద‌ని, రెండు డోసుల టీకాల‌ను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చే ప్ర‌య‌త్నం జ‌రుగుతున్నట్లు రెడ్డీస్ ల్యాబ్ తెలిపింది.

The #SputnikV vaccine will be available in 9 more cities across India, including Bengaluru, Mumbai, Chennai, Visakhapatnam, Baddi, Kolhapur and Miryalaguda.👇https://t.co/fIuXV2XDJP

— Sputnik V (@sputnikvaccine) June 17, 2021