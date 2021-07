కరోనా సెకండ్‌వేవ్‌ విజృంభణ తగ్గి లాక్‌డౌన్‌ ఎత్తివేయగానే.. ఎవరి పనుల్లో వాళ్లు మునిగిపోయారు. ఒకవైపు ఉద్యోగాలు, చిరువ్యాపారులు నిత్యజీవితంలోకి అడుగుపెట్టారు. మరోవైపు సరదాల కోసం పాకులాడేవాళ్లు సైతం రోడ్డెక్కుతున్నారు. ఈ క్రమంలో కొన్ని వీడియోలు, ఫొటోలు ఇంటర్నెట్‌లో వైరల్‌ అవుతున్నాయి. మాస్క్‌లను మరిచి గుంపులుగా తిరుగుతున్న జనసందోహాన్ని చూసి ప్రభుత్వం ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తోంది.

న్యూఢిల్లీ: తాజాగా హిమాచల్‌ ప్రదేశ్‌ టూరిస్ట్‌ స్పాట్‌ మనాలిలో గుంపులుగా జనాలు తిరుగుతున్న వీడియోలు వైరల్‌ అయ్యాయి. ట్రాఫిక్‌లో ఇరుక్కుపోయిన కార్లు, మంచు రోడ్లపై వెహికిల్స్‌ క్యూ, ముస్సోరీ కెంప్టీ జలపాతం దగ్గర ఆదమరిచి ఆస్వాదిస్తున్న ఫొటోలు దర్శనమిస్తున్నాయి. సోషల్‌ డిస్టెన్స్‌ మాట పక్కనపెట్టినా.. అందులో మాస్క్‌లు లేన్నోళ్లే ఎక్కువ. దీంతో సోషల్‌ మీడియాలో ట్రోల్స్‌ పర్వం కొనసాగుతోంది. ‘మెంటల్‌ పీస్‌ కోసం పోతే.. రెస్ట్‌ ఇన్‌ పీస్‌ అయిపోతారు’ అని సెటైర్లు పేలుస్తున్నారు. ఈ తరుణంలో ‘యూరో 2020’ ప్రస్తావన తెస్తూ.. ఇకనైనా జాగ్రత్త పడాలని ప్రజలకు సూచిస్తోంది కేంద్ర ప్రభుత్వం.

Tourists ‘watering down’ all #COVID19 norms at kempty Falls Mussorie …

A steep fall straight into the ‘deep waters’ of #ThirdWave !#Covididiots #coronavirus

#Covid #Mussorie

Video- Scoopwhoop pic.twitter.com/LBruU0k3Xp

— RAHUL SRIVASTAV (@upcoprahul) July 7, 2021