Nightclub Viral Video.. బౌన్సర్లు ఓ నైట్‌ క్లబ్‌ వద్ద హల్‌చల్‌ చేశారు. పబ్‌కు వచ్చిన మహిళతో అనుచితంగా ప్రవర్తించారు. ఓ మహిళను అసభ్యకరంగా తాకడంతో ఇదేంటని అడిగిన పాపానికి బాధితులను బౌన్సర్లు చితకబాదారు. ఈ ఘటన గురుగ్రామ్‌లో చోటుచేసుకుంది.

వివరాల ప్రకారం.. నగరంలోని ఉద్యోగ్ విహార్ ప్రాంతంలోని ఓ నైట్‌ క్లబ్‌కు కొంత మంది ఐటీ ఉద్యోగులు వెళ్లారు. వారిలో కొందరు మహిళ ఉద్యోగులు కూడా ఉన్నారు. కాగా, వారు క్లబ్‌లోని ప్రవేశిస్తున్న క్రమంలో ఓ బౌన్సర్‌ యువతితో అనుచితంగా ప్రవర్తించి.. తాకరాని చోట చేతి తగిలించాడు. ఈ విషయం ఆమె.. తన సహచరులకు చెప్పడంతో వారు.. బౌన్సర్లతో వాగ్వాదానికి దిగారు.

Gurugram -: Bouncers brutally beat up girl and her manager friend for resisting molestation, case registered pic.twitter.com/8ri6FTwiFM

— UP Model/பெண்கள் பாதுகாப்பு உபி மாடல் (@UPModel2022) August 10, 2022