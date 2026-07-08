 బద్రీనాథ్‌ ఆలయంలో విరాళాల అవకతవకలు | Badrinath temple committee official booked for embezzlement of donations in Uttarakhand | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

బద్రీనాథ్‌ ఆలయంలో విరాళాల అవకతవకలు

Jul 8 2026 1:51 PM | Updated on Jul 8 2026 2:13 PM

Badrinath temple committee official booked for embezzlement of donations in Uttarakhand

డెహ్రాడూన్: ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రమైన బద్రీనాథ్‌ ఆలయంలో భక్తులు సమర్పించిన విరాళాలు, కానుకల నిర్వహణలో అక్రమాలు జరిగాయనే ఆరోపణలు దేశవ్యాప్తంగా కలకలం రేపాయి.

ఈ వ్యవహారాన్ని తీవ్రంగా పరిగణించిన ఉత్తరాఖండ్‌ ముఖ్యమంత్రి పుష్కర్‌ సింగ్ ధామి ఉన్నత స్థాయి దర్యాప్తునకు ఆదేశించారు. ఈ మేరకు అక్రమాలపై పూర్తిస్థాయిలో విచారణ జరిపేందుకు ముగ్గురు సభ్యులతో కూడిన ఉన్నత స్థాయి కమిటీని ఏర్పాటు చేస్తూ ధామి సర్కార్‌ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.

ఉత్తరాఖండ్ పర్యాటక శాఖ కార్యదర్శి ధీరజ్ సింగ్ గర్బ్యాల్ జారీ చేసిన ఆదేశాల ప్రకారం.. గర్హ్వాల్ డివిజనల్ కమిషనర్ ఆనంద్ స్వరూప్ ఈ ప్రత్యేక విచారణ కమిటీకి చైర్మన్‌గా వ్యవహరిస్తారు. నేషనల్ హెల్త్ మిషన్  మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ సందీప్ తివారీ, వైద్య-ఆరోగ్య సేవల ఫైనాన్స్ డైరెక్టర్ జగత్ సింగ్ చౌహాన్ ఇందులో సభ్యులుగా ఉన్నారు.

ఈ కమిటీ రాబోయే 15 రోజుల్లోగా ఆలయ నిధుల లెక్కింపు, రికార్డులను సమగ్రంగా పరిశీలించి నివేదికను ప్రభుత్వానికి సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. భవిష్యత్తులో ఇలాంటి అక్రమాలు జరగకుండా తీసుకోవాల్సిన పారదర్శక చర్యలపై కూడా ఈ కమిటీ ప్రభుత్వానికి సిఫార్సులు చేయనుంది.

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

మహానేతకు ఘన నివాళి (ఫొటోలు)
photo 2

Golconda Bonalu 2026 : రంగులు అద్ది.. బొట్లు పెట్టి.. (ఫొటోలు)
photo 3

రాజువయ్యా.. మా రాజువయ్యా (ఫొటోలు)
photo 4

కుందనపు బొమ్మలా జాన్వీ కపూర్ (ఫొటోలు)
photo 5

గద్వాల్ చీరలో అక్కినేని కోడలు శోభిత (ఫొటోలు)

Video

View all
YS Rajasekhara Reddy 77th Birth Anniversary 1
Video_icon

మళ్లీ ఎప్పుడు పుడతావు రాజన్నా..!
KSR Live Show On Chandrababu Amaravati Corruption 2
Video_icon

అమరావతిలో తవ్వేకొద్దీ అక్రమాలు
YS Jagan Latest Visuals At Idupulapaya 3
Video_icon

MISS YOU NANA.. మీ ఆశీస్సులే నా ధైర్యం.. YS జగన్ ఎమోషనల్
Kodali Nani Makes Strong Remarks on TDP and Ravan Controversy 4
Video_icon

BR నాయుడు బ్రోకర్, ABN RK లోఫర్.. రావణ్ వివాదంపై కొడాలి నాని సంచలన కామెంట్స్
YSR Jayanthi Celebrations 2026 In Visakhapatnam 5
Video_icon

విశాఖలో YSR జయంతి వేడుకలు
Advertisement
 