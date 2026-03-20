వ్యాధుల బారిన పడుతున్నాం..

మరికల్కు సంబంధించిన డంపింగ్ యార్డు ఇబ్రహీంపట్నం శివారులో ఉండటంతో కలుషిత నీరు, ద్వురావాసనతో గ్రామస్తులు వ్యాధుల బారినపడుతున్నారు. దీంతోపాటు గ్రామంలో సీసీరోడ్లు, అండర్ గ్రౌండ్ డ్రెయినేజీలు, అర్హులకు పింఛన్లు తదితర సమస్యలను మండల సమవేశాలు లేక ఎవరికి చెప్పకోవాలో తెలియడం లేదు.
– నాగరాణి, సర్పంచ్, ఇబ్రహీంపట్నం, మరికల్ మండలం
అవగాహన పెరుగుతుంది..
మండల సమావేశాలు ఏర్పాటు చేస్తే గ్రామాలు అభివృద్ధి ఎలా చేయాలనే అంశంలో నూతన సర్పంచులకు అవగాహన పెరుగుతుంది. అధికారులు ఇచ్చే సలహాలు, సూచనలు సర్పంచులకు ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి.
– వెంకటయ్య, సర్పంచ్, మాచన్పల్లి, మహబూబ్నగర్ రూరల్ మండలం