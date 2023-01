బిగ్‌బాస్‌ తెలుగు ఐదో సీజన్‌ విన్నర్‌ వీజే సన్నీ దొంగతనం చేస్తూ సీసీ కెమెరాకు అడ్డంగా దొరికిపోయిన సంగతి తెలిసిందే కదా! అయితే ఇదంతా తన అప్‌కమింగ్‌ ప్రాజెక్ట్‌ ప్రమోషన్స్‌లో భాగమేనని ఫ్యాన్స్‌ అభిప్రాయపడ్డారు. చివరకు వారు అనుకుందే నిజమైంది.

వీజే సన్నీ ఏటీఎమ్‌ అనే వెబ్‌ సిరీస్‌లో నటిస్తున్నాడు. ఇందులో సుబ్బరాజు, దివి ముఖ్య పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. హరీష్‌ శంకర్‌ అందించిన కథను చంద్రమోహన్‌ డైరెక్ట్‌ చేస్తున్నాడు. దిల్‌ రాజు బ్యానర్‌పై హర్షిత్‌ రెడ్డి, హన్సిత రెడ్డి నిర్మిస్తున్నారు. తాజాగా ఈ సిరీస్‌ నుంచి అదిరిపోయే అప్‌డేట్‌ వచ్చింది. ఏటీఎమ్‌: పైసల్‌తో ఆట అనే వెబ్‌ సిరీస్‌ జనవరి 20 నుంచి తెలుగు, తమిళ భాషల్లో జీ5లో ప్రసారం కానుందని ప్రకటించింది చిత్రయూనిట్‌.

A heist that will make you relook at your way of life & startle you to your very core.#ATMOnZee5 - The game of money, #PaisalThoAata, STARTS SOON@VJSunnyOfficial @actorsubbaraju @RoielShree @ravirajdance @KrishnaBurugula @DiviActor@harish2you @chandramohan_c @DilRajuProdctns pic.twitter.com/rKkoheUOQ2

— ZEE5 Telugu (@ZEE5Telugu) January 6, 2023