Varalaxmi Sharath Kumar First Look From Aadya Movie Revealed: తెలుగు ప్రేక్షకులకు వరలక్ష్మీ శరత్​ కుమార్​ సపరిచితమే. తమిళంతోపాటు తెలుగులోనూ మంచి క్రేజ్ సంపాదించుకుంది. క్రాక్​, నాంది సినిమాలతో సూపర్​ హిట్​ అందుకోవడంతో ఈ క్రేజ్​ మరింత పెరిగింది. అలాగే ఆమె కూడా వరుస సినిమాలతో ప్రేక్షకులను అలరించనుంది. ఇటీవలే స్టార్​ హీరోయిన్ సమంత ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్న 'యశోద' మూవీలో వరలక్ష్మీ శరత్​ కుమార్​ స్పెషల్​ పోస్టర్​ను రిలీజ్ చేశారు. అలాగే 'హనుమాన్'​ సినిమాలోని ఫస్ట్​ లుక్​ను విడుదల చేశారు.

ఇవే కాకుండా వరలక్ష్మీ శరత్​ కుమార్​ నటిస్తోన్న మరో తాజా చిత్రం 'ఆద్య'. ఆమెతో పాటు హెబ్బా పటేల్​, ఆశిష్​ గాంధీ తదితరులు ప్రధాన పాత్రలో తెరకెక్కనున్న ఈ సినిమాకు ఎం. ఆర్ కృష్ణ మామిడాల దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. శనివారం (మార్చి 5) ఆమె పుట్టిన రోజు సందర్భంగా వరలక్ష్మీ లుక్​ను రివీల్​ చేశారు మేకర్స్. ఈ పోస్టర్​లో ఆమె క్రీడాకారిణిగా పవర్​ఫుల్​గా కనిపిస్తోంది. ప్రస్తుతం ఈ పోస్టర్​ సోషల్ మీడియాలో వైరల్​ అవుతున్నాయి. జనవరి 11న రెగ్యులర్​ షూటింగ్​ మొదలుపెట్టిన ఈ సినిమా చిత్రీకరణ శరవేగంగా జరుపుకుంటోంది. ఈ మూవీకి మెలోడీ బ్రహ్మ మణిశర్మ సంగీతం అందిచడం విశేషం.