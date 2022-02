తమిళ స్టార్‌ హీరో అజిత్‌ కుమార్‌ నటించిన తాజా చిత్రం వలిమై. గతంలో అజిత్‌కు నేర్కొండ పార్వై లాంటి సూపర్‌ హిట్‌ మూవీని అందించిన హెచ్‌.వినోద్‌ ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించారు. జి.స్టూడెంట్స్‌ సంస్థతో కలిసి బే వ్యూ ప్రాజెక్ట్స్‌పై బోనీ క‌పూర్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు.హిందీ నటి హ్యూమా ఖురేషి నాయకిగా నటించిన ఇందులో టాలీవుడ్‌ యువ నటుడు కార్తికేయ ప్రతినాయకుడిగా నటించారు.జనవరి 13న విడుదల కావాల్సిన ఈ చిత్రం కరోనా కారణంగా వాయిదా పడింది.

ప్రస్తుతం కరోనా కేసులు తగ్గడంతో ఈ సినిమాని శుక్రవారం(ఫిబ్రవరి 24) థియేటర్స్‌లో విడుదల చేశారు. ఇప్పటికే విడుదలైన టీజర్‌, ట్రైలర్‌కు మంచి స్పందన రావడంతో పాటు సినిమాపై అంచనాలను పెంచేసింది. ముఖ్యంగా ట్రైల‌ర్‌లో చూపించిన యాక్ష‌న్ స‌న్నివేశాలు అయితే అదిరిపోయాయి.ఇప్పటికే పలు చోట్ల ప్రిమియర్‌ షోస్‌ పడడంతో ఈ సినిమాను చూసిన ప్రేక్షకులు సోషల్ మీడియా వేదికగా తమ అభిప్రాయాలను తెలుపుతున్నారు.. అసలు కథేంటీ.. కథనం ఎలా ఉంది.. ఏ మేరకు తెలుగు వారిని ఈ సినిమా ఆకట్టుకుంటోంది.. మొదలగు అంశాలను ట్విటర్‌లో చర్చిస్తున్నారు.అవేంటో చూద్దాం.

వలిమై చిత్రానికి నెటిజన్స్‌ నుంచి మిశ్రమ స్పందన లభిస్తోంది. సినిమా అద్భుతంగా ఉంది. వలిమై కోసం అజిత్‌ వంద శాతం ఎఫర్ట్‌ పెట్టి పని చేశారని కొంతమంది కామెంట్‌ చేయగా, రొటీన్‌ స్క్రీన్‌ ప్లే, ఫ్యాన్స్‌ను మెప్పించే సీన్స్ లేవ‌ని మరికొంతమంది అంటున్నారు.

#ValimaiReview #ValimaiFDFS To simply put it Block Buster. Please do not believe any fake -ve reviews. This is a Vinoth movie than the Ajith movie but Thala Ajith put his 100% sincere effort to make it happen. Congratulations.

అలాగే సినిమా రన్‌ టైమ్‌ మూడు గంటలు ఉండడం కూడా ఇబ్బందిగా ఉందని కామెంట్‌ చేస్తున్నారు.ఇండియన్‌ సినిమాల్లో కొత్త హిస్టరీ. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే మ్యాజిక్‌ అని ఓ నెటిజన్‌ కామెంట్‌ చేశాడు.

#Valimai Strength : First half stunts,Ajith screen presence.✨💯 Weakness : Too much cinematic liberty taken in the second hlf and lacks patience and punch which was quite gud in 1st half. Overall nice message. Cud've been crispier 😏

ఫస్టాఫ్ బాగుందని, సెకండాఫ్‌ యావరేజ్‌ అని అంటున్నారు.నో డౌట్ సినిమా బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్. అజిత్ కుమార్ చేసిన యాక్షన్ ఎలిమెంట్స్ అద్భుతమని కొం‍తమంది కామెంట్‌ చేస్తున్నారు.

#Valimaireview Good first half, below average second half, weakest script from vinoth, ajith looks very tired in most scenes. Emotion scenes didn't work even a bit.

