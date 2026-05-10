 సీఎంగా విజయ్‌.. సందడి మొత్తం త్రిషదే | Trisha Special Attraction In Vijay Oath Ceremony | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

సీఎంగా విజయ్‌.. ప్రమాణ స్వీకారోత్సవంలో త్రిష సందడి

May 10 2026 11:36 AM | Updated on May 10 2026 11:50 AM

Trisha Special Attraction In Vijay Oath Ceremony

ఎట్టకేలకు తమిళనాడు నూతన ముఖ్యమంత్రిగా దళపతి విజయ్‌ ప్రమాణ స్వీకారరం చేశాడు. చెన్నైలోని జవహర్‌లాల్‌ నెహ్రూ ఇండోర్‌ స్టేడియం ఇందుకు వేడుకైంది. ఈ కార్యక్రమానికి పలువురు సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు హాజరయ్యారు. అయితే అందరికంటే స్పెషల్‌ అట్రాక్షన్‌గా మాత్రం త్రిష నిలిచింది.

పద్దతిగా చీరలో.. 
విజయ్‌ ప్రమాణ స్వీకారోత్సవానికి త్రిష కచ్చితంగా వస్తుందని అంతా భావించారు. అనుకున్నట్లే కాస్త ముందుగానే త్రిష తన తల్లితో కలిసి కార్యక్రమానికి హాజరైంది. పద్దతిగా చీరకట్టులో త్రిష వచ్చిన త్రిష.. పార్టీ కార్యకర్తలను, అభిమానులను నవ్వుతూ పలకరించింది. అప్పటికే వేదిక దగ్గరకు వచ్చిన విజయ్‌ తల్లిదండ్రులను కలిసింది. విజయ్‌ తల్లి..త్రిషను హత్తుకొని పలకరించింది. స్టేజ్‌ ముందు ఏర్పాటు చేసిన మొదటి వరుసలోని కుర్చీల్లో విజయ్‌ తల్లిదండ్రులతో కలిసి త్రిష కూర్చుంది. ఇక విజయ్‌ ప్రమాణ స్వీకారం చేసే సమయంలో త్రిష ముఖం సంతోషంతో మరింత మెరిసిపోయింది.

త్వరలోనే పెళ్లి?
విజయ్‌-త్రిష రిలేషన్‌లో ఉన్నారనే విషయం అందరికి తెలిసిందే. అయితే వీరిద్దరు మాత్రం ఆ విషయాన్ని ఇప్పటివరకు అధికారింగా ప్రకటించలేదు. కానీ విజయ్‌ సతీమణి సంగీత విడాకులు కోరుతూ.. ఓ నటితో తన భర్త రిలేషన్‌లో ఉన్నారని ఆరోపణలు చేసినప్పటి నుంచి త్రిష పేరు బయటకు వచ్చింది.  సంగీత ఆరోపణలను ఇద్దరూ స్పందించకపోవడం.. పైగా ఓ ఫంక్షన్‌కి కలిసి వెళ్లడంతో పరోక్షంగా రిలేషన్‌లో ఉన్నామనే విషయాన్ని చెప్పారు.  ఇప్పుడు విజయ్‌ సీఎం అయ్యాడు. ఇక త్వరలోనే త్రిషను పెళ్లి చేసుకొని తమ బంధాన్ని బహిరంగంగా ప్రకటించాలని విజయ్‌ భావిస్తున్నాడట.  కొన్నాళ్ల పాటు పాలనపై దృష్టి పెట్టి.. అంతా సెట్‌ అయ్యాక పెళ్లి చేసుకోవాలని అనుకుంటున్నారట. మరి వీరిద్దరు వివాహ బంధంలోకి ఎప్పుడు అడుగుపెడతారో చూడాలి. 

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తమిళనాట కొలువుదీరిన విజయ్‌ సర్కార్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

విజయ్‌ ప్రమాణ స్వీకారోత్సవంలో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా త్రిష (ఫొటోలు)
photo 3

తిరుమల కొండపై భారీ వర్షం (ఫొటోలు)
photo 4

ప్రేయసితో పెళ్లి.. హిట్ ఒక్కటే బ్యాలెన్స్.. విజయ్ దేవరకొండ బర్త్ డే స్పెషల్ (ఫొటోలు)
photo 5

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో టాలీవుడ్ ప్రముఖులు (ఫొటోలు)

Video

View all
Akkineni Nagarjuna 100th Movie Shooting Videos Leaked 1
Video_icon

రచ్చ చేస్తున్న నాగార్జున.. కింగ్ 100 సెట్స్ నుంచి వీడియోలు లీక్
CM Vijay First Sign On Free Power File 2
Video_icon

సీఎంగా విజయ్.. తొలి సంతకం
Rahul Gandhi Shocked By Massive Fan Roar At TVK Vijay Oath Ceremony 3
Video_icon

విజయ్ క్రేజ్ చూసి షాక్ అయిన రాహుల్ గాంధీ
Ambati Ramakrishna Comments On MK Stalin 4
Video_icon

స్టాలిన్ విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి..
CM Joseph Vijay Oath Ceremony Tamil Nadu 5
Video_icon

ప్రారంభమైన విజయ్ శకం
Advertisement
 