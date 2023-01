నటుడు కమల్‌ కామరాజు గురించి తెలుగు ప్రేక్షకులకు ప్రత్యేకంగా పరిచయం అవసరం లేదు. ఆవకాయ్‌ బిర్యానీ మూవీతో వెండితెరకు హీరోగా పరిచయమైన ఆయన గోదావరి వంటి చిత్రాల్లో సహానటుడి పాత్రలు పోషించాడు. ఆయన ఎక్కువగా బయట కనిపించరనే విషయం తెలిసిందే. వెండితెరపై తప్పా మూవీ ఈవెంట్స్‌లో, ప్రిరిలీజ్‌ ఫంక్షన్స్‌లో పెద్దగా కనిపించడు. సోషల్‌ మీడియాలో కూడా చాలా అరుదుగా కనిపిస్తున్నాడు. తన వ్యక్తిగత విషయాన్ని మీడియాకు దూరంగా గడుపుతాడు కమల్‌.

చదవండి: సావిత్రి గారి వల్లే నేను సక్సెస్‌ అయ్యాను: లలితా జువెల్లర్స్‌ ఎండీ

ఈ నేపథ్యంలో ఆయన తాజాగా చేసిన ఓ ట్వీట్‌ నెట్టింట చర్చనీయాంశమైంది. పోలీసులకు దొరికపోయానంటు ట్వీట్‌ చేసి వార్తల్లో నిలిచాడు. దీంతో నెటిజన్లు ఆయన పోలీసులకు దొరకడం ఏంటీ! ఏం చేశాడు! ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. ఇంతకీ అసలు విషయం ఏంటంటే. తాజాగా కమల్‌ రాజు బైకి వెళ్తున్న ఫొటో షేర్‌ చేశాడు తన ట్విటర్‌లో షేర్‌ చేశాడు. తాజాగా కమల్ కామరాజు తాను పోలీసులకు దొరికిపోయానంటూ ట్వీట్‌ చేసి షాకిచ్చాడు.

చదవండి: యాంకర్‌ రష్మీ ఇంట తీవ్ర విషాదం

‘‘అందరికీ చెప్తాను. ఇవాళ నా బైక్ స్పీడు పెంచి దొరికిపోయాను. పొద్దున్నే ఖాళీ రోడ్ చూసి ఆత్రుత ఆపుకోలేక 60లో వెళ్లాల్సిన వాడిని 80లో వెళ్లాను. ఇంత పొద్దున్న సమయంలో కూడా నేను స్పీడుగా వెళ్లడాన్ని పట్టుకుని నాకు చలాన్ పంపిన హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసుల పని తీరు, అభివృద్ధి చేసిన పద్ధతులు చూసి నాకు సర్‌ప్రైజింగ్‌గా అనిపించింది. వారు అభివృద్ధి చేసిన పద్ధతులకు ధన్యవాదాలు’ తెలిపాడు. అంతేకాదు, తాను బైక్ మీద వేగంగా వెళ్తున్న ఫొటోను కూడా షేర్‌ చేశాడు. పోలీసులు ఏర్పాటు చేసిన కెమరాలో.. ఈ ఫొటో క్యాప్చర్‌ అయ్యింది అని తెలిపాడు.

అందరికి చెప్తా... ఇవ్వాళా నా బైక్ స్పీడ్ పెంచి దొరికిపోయా . పోదున్నే కాళీ రోడ్ చూసి excite అయ్యి 60 లొ వవెళ్ళాలి 80 లొ వెళ్ళా. kudos to hyderabad traffic police and their advanced methods for capturing and sending me a challan even at such early hours. @hydcitypolice @HYDTP pic.twitter.com/KSuP5rvkVM

— kamal kamaraju ~k k (@kamalkamaraju) January 19, 2023