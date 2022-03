మేజర్‌ సందీప్‌ ఉన్నికృష్ణన్‌ బయోపిక్‌గా రూపొందిన చిత్రం ‘మేజర్‌’. టైటిల్‌ రోల్‌లో అడివి శేష్‌ నటించారు. శశికిరణ్‌ తిక్క దర్శకుడు. మహేశ్‌ బాబు జీఎంబీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్, ఏ ప్లస్‌ ఎస్‌ మూవీస్‌తో కలిసి సోనీ పిక్చర్స్‌ ఫిల్మ్స్‌ ఇండియా నిర్మించిన ఈ సినిమా మే 27న విడుదలవుతోంది. మార్చి 15న మేజర్‌ సందీప్‌ ఉన్నికృష్ణన్‌ జయంతి. ఆయనకు నివాళిగా ‘మేజర్‌’ చిత్రబృందం ఓ వీడియో విడుదల చేసింది.

A great man. A great life.

A humble Reflection on the life of #MajorSandeepUnnikrishnan

