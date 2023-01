కోలీవుడ్‌ సూపర్‌స్టార్‌ రజనీకాంత్‌ ప్రస్తుతం జైలర్‌ సినిమాలో నటిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. సన్‌ పిక్చర్స్‌ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి దిలీప్‌కుమార్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. రజనీకాంత్‌ కెరీర్‌లో 169వ సినిమాగా తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రం ప్రస్తుతం షూటింగ్‌ దశలో ఉంది. తాజాగా ఈ సినిమాలో హీరోయిన్‌ ఎవరో రివీల్‌ ఏశారు మేకర్స్‌.

మిల్కీ బ్యూటీ తమన్నా తలైవాతో జతకడుతుందని నిర్మాణ సంస్థ అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఈ మేరకు తమన్నా ఫస్ట్‌లుక్‌ను కూడా రిలీజ్‌ చేసింది. కాగా జైలర్‌ చిత్రం మాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ మోహన్ లాల్‌తో పాటు కన్నడ హీరో శివ రాజ్‌కుమార్, సునీల్‌లు కూడా కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. ఈ ఏడాది వేసవిలో ఈ సినిమా రిలీజ్‌ కానుంది.

