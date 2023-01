టాలీవుడ్‌ యంగ్‌ హీరో సందీప్‌ కిషన్‌ నటిస్తున్న తాజా చిత్రం మైఖేల్‌. రంజిత్ జేయకొడి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రాన్ని శ్రీ వేంకటేశ్వర సినిమాస్ మరియు కరణ్ సి ప్రొడక్షన్స్ పతాకాలపై సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు.

సందీప్‌ కిషన్‌ కెరీర్‌లో తొలిసారి పాన్‌ ఇండియా స్థాయిలో తెరెకెక్కిన ఈ సినిమాలో విజయ్‌ సేతపతి, గౌతమ్‌ మీనన్‌లు కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. ఇప్పటికే ఈమూవీ నుంచి వచ్చిన ఫస్ట్‌లుక్‌ పోస్టర్స్‌, పాటలకు మంచి రెస్పాన్స్‌ వచ్చింది. దీంతో ఈ సినిమాపై ఇప్పటికే పాజిటివ్‌ బజ్‌ క్రియేట్‌ అయ్యింది.

ఈ నేపథ్యంలో ఈ చిత్రం నుంచి క్రేజీ అప్‌డేట్‌ వదిలారు మేకర్స్‌. ఈ సినిమా రిలీజ్‌ డేట్‌ను అనౌన్స్‌ చేస్తూ కొత్త పోస్టర్‌ను రిలీజ్‌ చేశారు. ఫిబ్రవరి 3న దక్షిణాది భాషలతో పాటు హిందీలో ఏకకాలంలో ఈ చిత్రాన్ని విడుదల చేయబోతున్నట్లు మేకర్స్‌ ప్రకటించారు.మైఖేల్ సినిమాలో సందీప్‌కిష‌న్‌కు జోడీగా మ‌జిలీ ఫేమ్ దివ్యాంశ కౌషిక్ హీరోయిన్‌గా న‌టిస్తోంది.

Meet the Man who Loved the Hardest #MICHAEL 🖤

Worldwide only in Theatres on

Feb 3rd, 2023 🔥#MichaelfromFEB3rd 👊🏾@VijaySethuOffl @Divyanshaaaaaa @menongautham @anusuyakhasba @jeranjit @itsvarunsandesh @SamCSmusic @SVCLLP @KaranCoffl #NarayandasNarang pic.twitter.com/5NEnI0KZgW

— Sundeep MICHAEL Kishan (@sundeepkishan) January 3, 2023