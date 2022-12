ఈ ఏడాది మరో పాన్‌ ఇండియా చిత్రం ‘ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌’ చిత్రంతో టాలీవుడ్‌ సత్తాను ప్రపంచానికి తెలియజేశాడు రాజమౌళి. యంగ్‌ టైగర్‌ ఎన్టీఆర్‌, మెగాపవర్‌స్టార్‌ రామ్‌ చరణ్‌ నటించిన ఈ మూవీ మార్చి 25న విడుదలై, అంచనాలకు తగ్గట్టుగానే బాక్సాఫీస్‌ వద్ద భారీ వసూళ్లు రాబట్టింది. రూ. 550 కోట్లతో నిర్మించిన ఈ చిత్రం.. దాదాపు రూ.1100 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించి టాలీవుడ్‌లో చరిత్ర సృష్టించింది. ఈ చిత్రానికి ఇప్పటికే పలు అంతర్జాతీయ అవార్డులు దక్కాయి.

తాజాగా ఈ చిత్రం సైట్ అండ్ సౌండ్ మ్యాగజైన్-2022 జాబితాలో 50 ఉత్తమ చిత్రాల్లో 9వ స్థానాన్ని పొందింది. ఆస్కార్ నామినేషన్స్ చిత్రాలైన టాప్ గన్ మావెరిక్, టార్‌లను అధిగమించింది. సౌండ్ అండ్ సైట్ మ్యాగజైన్-2022 రూపొందించిన జాబితాలో తెలుగు చిత్రం చోటు దక్కించుకుంది. అదే జాబితాలో చేరిన మరో భారతీయ చిత్రం షౌనక్ సేన్ డాక్యుమెంటరీ ఆల్ దట్ బ్రీత్స్ చిత్రానికి 32వ స్థానం దక్కింది.

స్కాటిష్ చలనచిత్ర దర్శకుడు షార్లెట్ వెల్స్ దర్శకత్వం వహించిన తొలి చిత్రం ఆఫ్టర్ సన్ జాబితాలో మొదటి స్థానంలో నిలిచింది. ఆర్ఆర్ఆర్ ఈ జాబితాలోని టామ్ క్రూజ్ మూవీ టాప్ గన్: మావెరిక్, డేవిడ్ క్రోనెన్‌బర్గ్ చిత్రం క్రైమ్స్ ఆఫ్ ది ఫ్యూచర్, కేట్ బ్లాంచెట్ సినిమా టార్, గిల్లెర్మో డెల్ టోరో చిత్రం పినోచియో, ఎవ్రీవేర్ ఆల్ ఎట్ ఒన్స్ వంటి అతిపెద్ద హాలీవుడ్ సినిమాలను అధిగమించింది.

టాప్‌ టెన్ చిత్రాలివే

1. ఆఫ్టర్సన్ (డైరెక్టర్ షార్లెట్ వెల్స్, యూకే/యూఎస్ఏ)

2. సెయింట్ ఓమర్ (డైరెక్టర్ ఆలిస్ డియోప్, ఫ్రాన్స్)

3. నిష్క్రమించడానికి నిర్ణయం (డైరెక్టర్ పార్క్ చాన్‌వూక్, దక్షిణ కొరియా)

4. ది బన్షీస్ ఆఫ్ ఇనిషెరిన్ (డైరెక్టర్ మార్టిన్ మెక్‌డొనాగ్, ఐర్లాండ్/యూకే/యూఎస్‌ఏ)

5. ఆల్ ద బ్యూటీ అండ్ ది బ్లడ్‌షెడ్ (డైరెక్టర్ లారా పోయిట్రాస్, యూఎస్‌ఏ)

6. లేదు (డైరెక్టర్ జోర్డాన్ పీలే, యూఎస్‌ఏ)

7. వన్ ఫైన్ మార్నింగ్) (డైరెక్టర్ మియా హాన్సెన్-లోవ్, ఫ్రాన్స్/జర్మనీ)

8. ఈవో (డైరెక్టర్ జెర్జి స్కోలిమోవ్స్కీ, పోలాండ్/ఇటలీ)

9. ఆర్ఆర్ఆర్ (రైజ్ రోర్ రివోల్ట్) (డైరెక్టర్ ఎస్ఎస్ రాజమౌళి, భారతదేశం)

10.టార్ (డైరెక్టర్ టాడ్ ఫీల్డ్, యూఎస్‌ఏ)

