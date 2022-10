టాలీవుడ్‌లో సంచలనం ఆర్ఆర్ఆర్ మూవీ. తాజాగా ఈ చిత్రాన్ని అమెరికాలోని లాస్‌ఎంజిల్స్‌లోని ఓ థియేటర్‌లో ప్రత్యేక షో వేశారు. ఈ షోకు చిత్ర దర్శకుడు రాజమౌళి కూడా హాజరయ్యారు. తాజాగా ఈ షో విజయవంతం కావడం పట్ల రాజమౌళి ట్వీటర్ వేదికగా పంచుకున్నారు. తాజాగా యంగ్‌ టైగర్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ దీనిపై స్పందించారు. ఈ ఘనతలన్నింటికీ మీరే అర్హులు జక్కన్న అంటూ పోస్ట్ చేశారు. నిన్న దర్శకధీరునిపై రామ్‌ చరణ్‌ ట్వీట్ చేయగా.. ఇవాళ యంగ్ టైగర్ రాజమౌళిని సోషల్ మీడియా వేదికగా ప్రశంసించారు.

You deserve all the applause you’re getting and much more Jakkanna @ssrajamouli https://t.co/jMbSlGuobS

థియేటర్‌లో ఫ్యాన్స్‌ సందడి: నాటు నాటు సాంగ్‌కు ఫారిన్ ఫ్యాన్స్‌ సైతం డ్యాన్స్‌ చేస్తూ థియేటర్లలో సందడి చేశారు. ఈ విషయాన్ని ట్విటర్‌లో పంచుకున్న రాజమౌళి ప్రేక్షకులను ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ఆయన ట్వీట్ చేస్తూ 'నా హీరోలు, నా సినిమా, నా పట్ల మీ అభిమానం, ప్రశంసలు చాలా అపారమైనవి. థ్యాంక్స్‌ యూఎస్ఎ' అంటూ పోస్ట్ చేశారు. ఈ సినిమాలో యంగ్‌ టైగర్ ఎన్టీఆర్, రామ్‌ చరణ్ తేజ్ తమ పాత్రలతో అదరగొట్టారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదలైన ఆర్ఆర్ఆర్ రూ.1000 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించింది.

Your adoration and applause towards my heroes, my film and me were enormous. THANK YOU USA 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 pic.twitter.com/YH0hPL1q3H

