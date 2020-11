ప్రాణాపాయం: సాయం కోరిన సోనుసూద్‌

ముంబై: లాక్‌డౌన్‌లో వలస కార్మికులకు అండగా నిలిచి వారిని తమ సొంత రాష్ట్రాలకు, గ్రామాలకు చేర్చి నటుడు సోనుసూద్‌‌ రీయల్‌ హీరో అయ్యారు. అప్పటి నుంచి ఆయన అవసరమైన వారికి చేయూతనిస్తూ.. కష్టకాలంలో ఉన్న పేదలకు ఆర్థిక సాయం అందిస్తూన్నారు. హాస్పిటల్‌లో అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న వారికి సైతం ఆస్పత్రి బిల్లులు కట్టి వారిని ఆదుకుంటున్నారు. ఇలా అందరికి సాయం చేసే సోనుసూద్‌ తాజాగా తనకు సాయం కావాలంటూ ట్విటర్‌లో కోరారు. శుక్రవారం ఆయన ట్వీట్‌ చేస్తూ... ‘మేము ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్న నాలుగు నెలల అద్వేత్‌ను కాపాడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం. వెంటనే బి-నెగటివ్‌ బ్లడ్‌ కావాలి. దయచేసి ఈ గ్రూప్‌ వ్యక్తులు ఎవరైన ముందుకు వచ్చి రక్త దానం చేయగలరు’ అని సోనూ సూద్‌‌ పిలుపు నిచ్చారు. (చదవండి: నేను రక్షకుడిని కాదు!)

B negative blood group.

Kindly call on the number and help us save a life. pic.twitter.com/xzZOphUNjU

— sonu sood (@SonuSood) November 13, 2020