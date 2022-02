సిద్ధు జొన్నలగడ్డ, నేహా శెట్టి హీరో హీరోయిన్లుగా విమల్‌ కృష్ణ దర్శకత్వంలో రూపొందిన చిత్రం ‘డీజే టిల్లు’. దర్శకుడు కథ రాస్తే సిద్ధు డైలాగ్స్‌ రాశాడు. స్క్రిప్టు విషయంలో సలహాలిచ్చిన త్రివిక్రమ్‌ ఈ సినిమా హిట్‌ అవుతుందని ముందే జోస్యం పలికాడు. ఇప్పటికే రిలీజైన పాటలు అందరినీ ఆకట్టుకోగా ట్రైలర్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌లో పుట్టుమచ్చల వ్యవహారం సినిమాపై మరింత హైప్‌ను తీసుకొచ్చింది. సితార ఎంటర్‌టైన్మెంట్స్‌ పతాకంపై సూర్యదేవర నాగవంశీ నిర్మించిన ఈ చిత్రం శనివారం (ఫిబ్రవరి 12న) విడుదలైంది. ఇప్పటికే ప్రీమియర్స్‌ చూసిన ప్రేక్షకులు సినిమా ఎలా ఉందన్నదానిపై సోషల్‌ మీడియా వేదికగా అభిప్రాయాలను వెల్లడిస్తున్నారు. మరి డీజే టిల్లు బాక్సాఫీస్‌లో సౌండ్‌ మోగిస్తున్నాడా? లేదా? అనేది నెటిజన్ల మాటల్లోనే చూద్దాం..

Kick ass first 1Hr & youthful hilarious entertainer #DjTillu 👌👌 , heroine is 🔥🔥🔥🔥 Hero 🥁🤩👏🎉 https://t.co/xQBBmMIqb5 — Lin (@HereForNothing_) February 11, 2022

ఫస్టాఫ్‌ అదిరిపోయిందంటున్నారు మెజారిటీ నెటిజన్లు. ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ పీక్స్‌లో ఉందని, హీరోహీరోయిన్లు అద్భుతంగా నటించారని ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. కాకపోతే సెకండాఫ్‌పై మాత్రం నెగెటివ్‌ టాక్‌ వినిపిస్తోంది. ఫస్టాఫ్‌ మీద పెట్టిన దృష్టి రెండో భాగం మీద కూడా పెట్టాల్సిందని అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఇంకాస్త ఎడిటింగ్‌ చేస్తే ఇంకో లెవల్‌లో ఉండేదని చెప్తున్నారు.

Hilarious first half..rod second half #DJTillu — Ravi (@ravi_t_21) February 12, 2022

సినిమాను వన్‌మ్యాన్‌ షోలా నడిపించాడు సిద్ధు జొన్నలగడ్డ. తెలంగాణ యాసతో, పంచ్‌ డైలాగులతో యూత్‌కు బాగా కనెక్ట్‌ అవుతుంది సిద్ధు పాత్ర. ఇకపోతే సిద్ధు ఎనర్జీకి పోటీపడి నటించింది నేహా శెట్టి. ఈ సినిమాలో ఆమె నటకు మంచి మార్కులే పడ్డాయి.

#DJTillu An Enjoyable Youthful Comedy Entertainer@Siddu_buoy as is outstanding and the character is written well. The dialogues are hilarious. The BGM by @MusicThaman elevates perfectly Flipside, 2nd half could use some editing and pace is an issue in latter part Rating: 3/5 — Venky Reviews (@venkyreviews) February 11, 2022

కొద్ది మంది మాత్రం ఔట్‌ డేటెడ్‌ కామెడీ అని, టికెట్‌ డబ్బులు కూడా వృథానే అంటున్నారు. అయితే చాలాచోట్ల అడ్వాన్స్‌ బుకింగ్స్‌, పాజిటివ్‌ టాక్‌తో పర్వాలేదనిపిస్తోందీ మూవీ. ఇక సినిమా రిలీజ్‌ కాకముందే డీజే టిల్లు హిట్‌ అయితే సీక్వెల్‌ చేస్తామని ప్రకటించేసింది చిత్రయూనిట్‌. ప్రస్తుతానికైతే మిశ్రమ స్పందన అందుకుంటోంది సినిమా. మొత్తానికి పాజిటివ్‌ ఎనర్జీతో బరిలోకి దిగిన డీజే టిల్లును ఫన్‌ కోసం చూడొచ్చని తెలుస్తోంది.

#DJTillu USA Premieres on pace to touch nearly $100K 🇺🇸 Major centers adding extra night shows. DJ Tillu Mass starts in the US! https://t.co/aT9oud1dV7 pic.twitter.com/ndH6cGGhuY — Venky Reviews (@venkyreviews) February 12, 2022

#DJTillu Outdated comedy 😴😴 Second half is not even worhty for your ticket Dont take risk completely avoidable movie 😩😩 Should have waited for reviews for this kind of movies 🙏🙏 — Sai Meghana (@Meghanaind) February 12, 2022

#DJTillu Dont know from where the hype came....Booked tickets because of frnds and trailer..😭😭 Not even watchable...Silly cringe comedy and outdated and walkout second half 🙏🙏 Should have waited for #Radheshyam and #RRR 🙏🙏 My rating 0.5/5 Strictly avoid it 🙏 — Sunil (@Sunilkingkohli) February 12, 2022

Ichipadesadu 🔥.. done with Premiers #DJTillu .. Go watch it in theatre’s and enjoy comedy and one liners 🕺🏻#DjTillu >>>>>> #khiladi — Trade_Sky (@avinashreddy5) February 12, 2022

Best Friday entertainer #DJTillu @SitharaEnts @Siddu_buoy @iamnehashetty throughly enjoyed the film till the end and best dialogues with more humor.. — ray (@ray_challa) February 12, 2022

#DJTillu First Half Good 👍

Second half bad 👎 Its Only 2 Hours Film - OTT Film 👍#MoviesFolks 🎬 — MoviesFolks (@MoviesFolks) February 12, 2022

#DJTillu Review Tube light is the worst movie i have ever seen .. Now Dj Tillu joins and infact the worst movie i have ever seen... That second half is unbearable...Srtictly avoid it for your time and money 🙏👍 Rating 0.25/5 — Thala (@FinisherDhoni7) February 12, 2022

#DJTillu audience ni killuuuu

Strictly avoided — β@$♄a@βⓂD (@basha_bmd) February 12, 2022

#DJTillu A Youth Engaging comedy Movie.🤗

Movie was made with a notice of full entertainment and it somehow did it.

Good first half with superb characterisation of Djtillu @Siddu_buoy

Bad second half due to lack of flow and edit issues.

Overall OK watchable movie👍

Rating: 3/5⭐ — AAshrith 🛑 (@_Aashrith_) February 12, 2022